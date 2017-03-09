Украина передала Международному суду Организации Объединенных Наций (ООН) всю нотную переписку и записи бесед с представителями России с начала военной агрессии.

Об этом журналистам сказала глава украинской делегации на слушаниях дела, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, передают Українські Новини.

Она отметила, что в среду Украина завершила первую стадию предоставления своих доказательств суду.

"Нотная переписка - не закрытая информация. Действительно, мы передали всю нотную переписку для того, чтобы суд ознакомился с тем, как происходила коммуникация между сторонами. Кроме того, мы передали записи всех бесед, которые происходили во время этих переговоров. Я считаю, что это вполне нормальная практика", - заявила Зеркаль.

Она отметила, что все переданные для России ноты Украина были составлены на украинском языке, но затем их переводили сотрудники посольства.

По ее мнению, российская сторона, очевидно, огорчена ходом слушаний в Международном суде ООН и не может предоставить встречные аргументы на обвинения украинской стороны.

Зеркаль также отрицает претензию России, что Украина нарушила процедуры при подаче иска в Международный суд ООН.

При этом она отказалась спрогнозировать, когда суд начнет рассматривать иск Украины по сути, но отметила, что обычно на подготовку меморандума Международный суд ООН предоставляет истцу 6-8 месяцев.

Как сообщали Українські Новини, 6 марта Международный суд ООН начал слушания в рамках рассмотрения иска Украины к России.