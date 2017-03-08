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7 марта торги на межбанке завершились небольшим снижением курса доллара
23:59 07.03.2017 |
Курс доллара на межбанке сегодня опускался до уровня 26,93-26,95 грн./$.
«Но после выхода на рынок большего числа покупателей с отложенным спросом, валюта смогла отыграть свое падение на протяжении дня», - объяснил UBR.ua начальник казначейства Укрсоцбанка Руслан Кравченко.
Нацбанк, которого ждали на межбанке в первой половине дня, так и не появился на торгах. Рынок сбалансировался самостоятельно. Причем, при заметно возросшем предложение. Объем продажи доллара 7 марта вырос почти на треть: со вчерашних $217,12 млн. до $315,80 млн.
«Активнее валюту во вторник продавали металлурги. Аграрии тоже выходили с продажами, но в меньших объемах, чем сталевары», - отметил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Увеличение объемов сделок финансисты объяснили достаточно просто - завтрашним нерабочим днем из-за 8 марта: экспортеры и импортеры пытались закрыть максимум сделок наперед.
«Определяющим фактором на рынке сегодня было стремление клиентов по максимуму закрыть заявки в преддверии праздничного выходного», - подтвердил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
После выходного дня, 9 марта, финансисты допускают повторение сегодняшнего сценария торгов.
«Скорее всего, в четверг межбанк будет начинать торговлю в широких рамках - 26,94-27,0 грн./$. А дальнейшее курсовое движение будет зависеть от предложения и накопившегося спроса. Думаю, 9 марта повышенного валютного предложения еще не ощутим, а 10-го числа оно должно быть - будет продаваться не только выручка за 9 марта, но и за 8-е, что придет с опозданием из-за выходного дня», - объяснил Юрий Гриненко.
Финансисты считают, что в пятницу курс доллара будет зависеть от настырности Нацбанка, и от его желания побольше пополнить свои золотовалютные резервы. Если регулятор кинется сразу спозаранку скупать валютный излишек, то безналичные котировки могут зафиксироваться на уровне 27,0 грн./$. Но если выждет и сыграет на нетерпении экспортеров, то вполне может взять доллар рядом с ценником последнего аукциона НБУ - на 26,93 грн./$.
В тоже время казначеи не исключают и сюрпризов от импортеров, потому некоторые допускают и повышение котировок.
«Нельзя забывать и об эффекте отложенного спроса. Наш прогноз на 9-10 марта - 27,0-27,10 грн./$», - сказал Олег Куринной.
Наличку - на межбанк
В тоже время финансисты все активнее разворачивают скупку у населения наличного доллара под продажу на межбанке. Цена выкупа валюты у людей колеблется в рамках 26,60-26,90 грн./$, потому финансисты могут заработать на разнице в курсах (на безналичном рынке).
Курс продажи наличного доллара украинцам в среднем по рынку сегодня просел на 3-5 копеек - до 27,10-27,15 грн./$: в этом коридоре работали Кредобанк, УкрСиббанк, Альфа-Банк, Экспресс-Банк, Идея Банк.
Самый дешевый доллар отдавали по 27,0-27,05 грн./$: Диамантбанк, банк «Пивденный», Форвард Банк. А максимальный курс достиг 27,30-27,35 грн./$, но его ставили немногие (Аркада Банк, Апекс Банк).
«Пока банкам это будет выгодно они будут скупать валюту у населения и продавать ее на межбанке. Финучреждения готовы зарабатывать на скупке валюты», - заверил Юрий Гриненко.
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