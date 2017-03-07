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Топливно-энергетический комплекс
НБУ будет инициировать санкции к "дочке" Сбербанка в Украине
20:43 07.03.2017 |
Национальный банк Украины будет инициировать применение санкций к дочернему банку Сбербанка России в Украине - ПАО "Сбербанк", если подтвердится информация о готовности материнского банка осуществлять обслуживание лиц-владельцев паспортов непризнанных "ДНР" и "ЛНР".
"В случае подтверждения этой информации, НБУ будет инициировать перед СНБО (Советом национальной безопасности и обороны) вопрос о применении санкций к ПАО "Сбербанк", - говорится в сообщении Нацбанка во вторник.
Регулятор напомнил, что в соответствии со статьей закона "О санкциях", решения о применении санкций в отношении отдельных юридических лиц принимает СНБО, и они вводятся в действие указом президента Украины.
Ранее во вторник министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил за закрытие украинского Сбербанка и потребовал скорейших санкций к нему со стороны НБУ в связи с решением "материнского" Сбербанка России принимать в качестве документа, удостоверяющего личность, паспорта т. н. "ДНР"/"ЛНР".
"Сколько нужно времени НБУ, чтобы ввести санкции в отношении Сбербанка России, работающего в Украине??? Считаю необходимым незамедлительную реакцию НБУ!" - написал глава МВД на своей странице в Facebook.
По мнению министра, не может вести работу в Украине банк, поддерживающий осужденное мировым сообществом признание документов марионеточных режимов и аннексию украинских территорий.
"Сбербанк России должен прекратить свою работу в Украине! ... Нафиг с пляжа!" - заявил А.Аваков.
В свою очередь в Сбербанке (Киев) агентству "Интерфакс-Украина" заявили, что финучреждение "является украинским коммерческим банком, работает строго по законодательству Украины и данные паспорта не обслуживает".
Сбербанк (ранее - ПАО "Дочерний банк Сбербанка России", до этого - банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.
По данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру активов (48,356 млрд грн) он занимал 6-е место среди 93 действовавших в стране банков.
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