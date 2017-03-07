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Светлодарская дуга. Почему террористы снова лезут вперед
16:07 07.03.2017 |
Есть места в зоне АТО, где обстрелы и боевые столкновения не прекращаются никогда. Самое время снова вернуться к Светлодарской дуге, где террористы не оставляют надежд отвоевать утраченные в декабре прошлого года позиции.
Еще три месяца назад Светлодарская дуга была наиболее горячей точкой линии фронта, после чего "эстафету" уверенно перехватили Пикузы (Коминтерново) и Авдеевка. Однако, цикличность бытия никто не отменял, поэтому рано или поздно "объектив войны" должен вновь "сфокусироваться" на юго восточных окрестностях Светлодарска. Так оно и случилось.
Не лишним будет напомнить, что события здесь еще год назад перешли в фазу горячего противостояния. В феврале месяце прошлого года наши защитники перешли на этом участке фронта в "ползучее наступление", что до конца лета позволило установить свой контроль над большим куском так называемой "серой зоны".
В частности, украинскими войсками были захвачены стратегические высоты вблизи поселка Луганское, что позволило подойти почти вплотную к Углегорску и Дебальцево, которые согласно мирного соглашения "Минск-1" должны были бы контролироваться Киевом.
Затем, в результате удачного контрнаступления 18 декабря Вооруженные силы Украины ворвались на позицию "Мара", после чего в течение дня ими были захвачены высота "Крест", высота "Звезда", "Пятый пост" и "Четвертый пост". Но самым главным стратегическим достижением украинских войск было установление контроля над лесом, из которого террористы все время вели обстрелы украинских позиций, а также высоты "222" - стратегически важнейшей в этом районе.
А в придачу, 23 декабря поселок Новолуганское, который длительное время был ничейным в "серой зоне", заняли подразделения батальона "Донбасс-Украина".
Понятно, что мириться с таким положением вещей террористы не могли и поэтому их попытки взять реванш не должны никого удивлять. Для террористов это направление является важным, поскольку прорыв обороны ВСУ даст возможность продвинуться к Углегорской ТЭЦ, Светлодарску, а также на Бахмут и так далее. Отбить позиции ВСУ в районе "волшебного леса" и Кикиморы, в определенной степени задача ключевая, поскольку раньше из леса хорошо простреливались позиции 54-й бригады вблизи Луганского и Светлодарска.
К тому же, еще 14 февраля волонтер Юрий Мисягин сообщал, что боевики готовятся к новому обострению.
"Пусть никого не успокаивает временное затишье на Светлодарской дуге. Курсирует сепарская техника. Подвозят б/к. Ротируются люди. Укрепляются позиции. Наблюдатели сидят на позициях. Есть информация, что гости из-за перебрика зашли в немалом количестве, так как местных уже не хватает и те, что остались (не убежали), большого желания идти умирать не показывают. Ждем. Скоро начнется с новой силой" - написал он на своей странице в сети Фейсбук.
И он оказался прав. Началось.
"Противник поднимает градус на Светлодарской дуге. Сегодняшняя ночь была очень шумной и горячей. Не спали и работали всю ночь батальоны 54-й бригады, не спали жители Светлодарска. Противник так колотил, что в жилых домах ночью дрожали стекла. 12000-тысячный город живет в таких условиях уже давно. Во всех жилых домах в городе в 20:00 отключаются все лифты. Это сделано для того, что если будет обстрел города и пропадет электричество, то не придется никого эвакуировать из остановившихся лифтов. Если к 20:00 не успели старики попасть домой, то идут пешком. У нас все живы и здоровы!" - написал Мисягин вчера в обед.
По его же информации, позапрошлой ночью бойцы 1-го батальона 54-й бригады в ответ на непрекращающиеся провокации и обстрелы своих передовых позиций, вычислили и накрыли скопление боевиков на Светлодарской дуге. Как итог: один террорист ликвидирован и еще 8 ранены.
А если верить пользователям соцсетей, которые проживают в районе Светлодарской дуги, то бои ведутся также на территории боевиков. Это может означать, что Вооруженные силы Украины не отсиживаются в защите, а как и раньше - ходят в контратаки.
В этот раз сообщают о боях в районе Логвиновое - Калиновка, где как минимум этой ночью продолжался стрелково-минометный бой, который сопровождался обстрелами артиллерии.
Что интересно, в официальных отчетах пресс-центра АТО, при этом, никакого упоминания о Светлодарской дуге нет. Собственно, эти дайджесты давно расходятся с той информацией, которую предоставляют с передка волонтеры, военные или местные жители.
Пока боевики четко дают понять - утраченные позиции украинцам они дарить не будут. Но дойдет ли дело на этом участке фронта до полноценного военного противостояния, как в декабре-январе - будет зависеть от многих факторов. Не в последнюю очередь от погоды. Промерзшая, каменистая земля сейчас превращается в болото и сейчас очень сложно планировать какие-то попытки прорыва - как нам, так и им.
Поэтому весной, скорее всего, война здесь будет иметь позиционный характер с перестрелками, а территориальное продвижение если и будет иметь место - то ближе к лету, когда подсохнет почва.
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