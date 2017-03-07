С Мариупольского направления поступают тревожные новости как от официальных представителей, так и от местных жителей, которые свидетельствуют об обострении.

Традиционно наиболее горячее Мариупольское направление снова выходит на передовицы СМИ. Количество обстрелов и активных действий террористов здесь нарастает. Так, за последние сутки, согласно сообщению пресс-центра АТО, террористы вели огонь из танков по Водяному и Лебединскому. Из минометов обстреливали Гнутово, Чермалык, Талаковку, Павлополь, и Водяное, а из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Новотроицкое, Павлополь, Водяное и Широкино. Также по Водяному и Широкино вели огонь БМП и снайперы.

Кроме этого, боевики действовали по давно обкатанной тактике. По информации нардепа и куратора "Информационного сопротивления" Дмитрия Тымчука "северо-восточнее Водяного фиксировалась бронегруппа оккупантов в составе 2-х танков и 1 БМП-2, которая, маневрируя вдоль фронта, периодически открывала огонь по передовым позициям украинских войск".

Также Тымчук сообщал, что на участке между Широкино и Водяным фиксировался еще один танк и 1 БТР-80 противника, которые "отрабатывали" по позициям сил АТО под Широкино. Позже присоединилась пара БМП-2. А на участке Павлополь - Широкино противник, кроме использования бронетехники, неоднократно наносил массированные минометные удары, в том числе с использованием 120-мм и 82-мм минометов. Под Талаковкой наши позиции обстреливались из 122-мм артиллерии.

Жители оккупированных Новоазовска и Саханки в соцсетях писали об исходящих залпах артиллерии. Со стороны боевиков традиционно поступала информация об обстреле оккупированных Пикуз (бывшее Коминтерново), где якобы получил контузию их журналист.

Стоит напомнить, что усилиями морпехов и одного из разведбатов в конце января нашим воинам удалось взять в полукольцо Пикузы и вплотную подойти к высоте "Дерзкая". Сейчас наступление на этом участке остановилось. Армия удерживает позиции и Пикузы находятся под огневым контролем наших войск. "Дерзкая" до сих пор остается ключевым пунктом боевиков на линии обороны Азов (бывшее Дзержинское) - Саханка.

За последние сутки информация с Мариупольского направления поступала отрывочная. На этом участке фронта создан определенный информационный вакуум, однако местные жители в соцсетях сообщают об бахах, залпах, причем не только с оккупированных территорий. В частности, из Сартаны, которая была обстреляна из "Градов" в начале февраля (пригород Мариуполя) жители писали, что якобы наши наносят ответный огонь. Боевики же в свою очередь сообщили о минометных прилетах с нашей стороны по Саханке и Пикузам. Но проверить достоверность этой информации очень трудно, поэтому она может быть как правдой, так и фантазией. Однако, наши воины, конечно, отвечают на обстрелы боевиков, отрабатывая исключительно по позициям врага.

Кроме этого, недавно со стороны террористов также поступила информация, которая больше похожа на полет фантазии.

Заместитель командующего Корпусом Министерства обороны "ДНР" Эдуард Басурин рассказывал в одной из своих сводок, что якобы утром 4-го марта позиции "армии ДНР" за Широкино были обстреляны с моря - с борта наших пограничных судов. По словам Басурина, в 15-минутном обстреле использовались мелкокалиберные пушки и крупнокалиберные пулеметы. Но кроме сообщений от "ДНР" об этом случае никаких других по открытым и закрытым каналам не поступало. Впрочем, если бы это было правдой, то означало бы, что война на Мариупольском направлении принимает новые черты и наша армия постепенно готовится к продвижению вперед.

Пока что о движении на этом участке фронта говорить рано. Степь очень скоро станет обычной весенней грязью, что затруднит движение техники. Серой зоны на Мариупольском уже не осталось, будет продолжаться позиционная война с обстрелами. А когда потеплеет и высохнет земля, тогда уже можно будет говорить о каких-то движениях войск. Сейчас же наблюдается увеличение количества обстрелов со стороны врага с целью нанести нашей армии как можно больше потерь и заставить ее отойти от "Дерзкой" и Пикуз.



