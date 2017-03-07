Прошла почти неделя с того времени, как оккупанты заявили о переходе украинских предприятий в "Л-ДНР" под "внешнее управление". Но главари так и не расшифровали, что именно это означает.

Очевидно, все это время шли переговоры с украинскими олигархами, в частности с Ринатом Ахметоваим, именно его предприятий больше всего на этой территории. И от того, как пройдут эти переговоры и будут зависеть дальнейшие заявления и объяснения.

Как писал Depo.Донбасс, риторика Захарченко и Плотницкого выписана именно по российской терминологии. Ведь "внешнее управление" - это процедура банкротства в российском законодательстве, которая включает в себя комплекс мероприятий по восстановлению платежеспособности должника как финансово-экономического, так и организационного характера с передачей полномочий по управлению должником внешнему управляющему. Решение о введении внешнего управления принимается собранием кредиторов, а в ряде случаев по инициативе арбитражного суда, при наличии обстоятельств, дающих возможность считать, что платежеспособность должника может быть восстановлена. При этом собственник юридически не меняется.

В отношении предприятий с украинской юрисдикцией провернуть такую процедуру не просто, однако, оккупанты таки раскрыли, что именно понимают под "внешним управлением".

Первым заговорил экс-глава "совбеза "ДНР" Александр Ходаковский, который пояснил, что на "отжатых" украинских предприятиях юридически собственник не изменится, но предприятием будут руководить снаружи.

"Когда мы говорим о предстоящем введении внешнего управления, сразу отпадает вопрос о смене собственника. Становится сразу понятно, что владелец не будет меняться. Над менеджментом этого предприятия будут поставлены топ-менеджеры в квадрате, которые будут определять в целом не столько производственные процессы, сколько вопрос отчислений - в каком направлении пойдут отчисления", - сказал Ходаковский.

Он не исключает, что на каком-то этапе будет заключен договор с собственниками, их интересы будут сжаты.

"Они будут серьезно подвинуты. Но где-то, на каком-то этапе они в теневом режиме включатся в процесс. Если они будут сильно сопротивляться, то их включение в процесс будет самым минимальным. Если они сдадутся раньше и пойдут навстречу быстрее, тогда им оставят известную долю участия во всех этих процессах и, соответственно, участие в получении прибыли", - отметил Ходаковский.

Однако официальная власть "ДНР" эти разъяснения не подтвердила, а Ходаковский среди оккупантов считается врагом, поэтому его слова нельзя учитывать в полном объеме.

Тем более, что главарь Александр Захарченко практически говорит об обратном - о переходе под юрисдикцию "ДНР" и даже обещает уже рядовым работникам "достойную оплату", а менеджерам ее сокращение.



В "ЛНР", наоборот, уже 5 марта, сообщили, что юридически владелец ни в коем случае не изменится. Это подтвердил представитель "ЛНР" на Минских переговорах Владислав Дейнего и главарь Игорь Плотницкий.

"Что касается владельца, то это вопрос не затрагивается, владелец остается тот же, который значится в нынешних реестрах, и смена собственника не предполагается", - подчеркнул Дейнего.

"Украина считает, что мы национализировали или "отжали" эти предприятия. На самом деле, это не так. Тем более что мы давали им (владельцам предприятий) время и возможности, мы никогда этого не скрывали, но мы особенно и не афишировали", - сказал Плотницкий.

Если говорить простыми словами, выходит, в "ЛНР" с Ахметовым и другими олигархами договорились, и, собственно оставили их в игре. В "ДНР" Захарченко еще молчит или намекает на полное присвоение предприятий, следовательно с олигархами договоренности еще не достигнуты.