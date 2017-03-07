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Суд отправил Насирова под стражу с альтернативой внесения залога в 100 млн грн
07:29 07.03.2017 |
Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова в виде ареста на 60 суток и установил залог в размере 100 млн гривен.
Такое решение ночью 7 марта принял судья Александр Бобровник.
Следственный судья постановил: "ходатайство НАБУ, согласованное прокурором САП, удовлетворить частично. Применить к Роману Насирову содержание под стражей сроком на 60 дней. Дата окончания - 23.50 30 апреля. Залог 100 млн гривен".
Кроме того, суд возложил на Насирова ряд обязательств, в частности не выезжать за пределы Киева без разрешения детектива, прокурора и суда, воздерживаться от общения с подозреваемыми, сдать паспорта для выезда за границу и другие документы, которые позволяют покинуть пределы страны. Кроме того, Насиров обязан носить электронный браслет.
Как известно, в понедельник Соломенский райсуд Киева дважды отказал защите Насирова о проведении судебно-медицинской экспертизы для определения состояния здоровья подозреваемого.
6 марта общественные активисты пикетировали здание суда в Киеве, опасаясь, что отстраненный глава Государственной фискальной службы, обвиненный в злоупотреблении служебным положением и нанесении ущерба государству в размере 2 млрд грн, может сбежать.
По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".
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