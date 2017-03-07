Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова в виде ареста на 60 суток и установил залог в размере 100 млн гривен.

Такое решение ночью 7 марта принял судья Александр Бобровник.

Следственный судья постановил: "ходатайство НАБУ, согласованное прокурором САП, удовлетворить частично. Применить к Роману Насирову содержание под стражей сроком на 60 дней. Дата окончания - 23.50 30 апреля. Залог 100 млн гривен".

Кроме того, суд возложил на Насирова ряд обязательств, в частности не выезжать за пределы Киева без разрешения детектива, прокурора и суда, воздерживаться от общения с подозреваемыми, сдать паспорта для выезда за границу и другие документы, которые позволяют покинуть пределы страны. Кроме того, Насиров обязан носить электронный браслет.

Как известно, в понедельник Соломенский райсуд Киева дважды отказал защите Насирова о проведении судебно-медицинской экспертизы для определения состояния здоровья подозреваемого.

6 марта общественные активисты пикетировали здание суда в Киеве, опасаясь, что отстраненный глава Государственной фискальной службы, обвиненный в злоупотреблении служебным положением и нанесении ущерба государству в размере 2 млрд грн, может сбежать.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".