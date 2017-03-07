Вторая неделя весны началась с резкого провала курса доллара - на 12 копеек, и фиксации к вечеру 6 марта в рамках 26,97-27,0 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Валютный курс покатился вниз с самого утра, и на это достаточно быстро среагировал Нацбанк. На проведение аукциона для всех банков он не решился. Но провел выкуп валюты у 20-ки уполномоченных банков в рамках механизма «наилучшего курса».

«НБУ выходил на рынок и до обеда, и после него. По нашим оценкам, он приобрел около $10 млн. по курсам близким к 27,0 грн./$», - уточнил UBR.ua заместитель начальника казначейства VTB Bank (Украина) Игорь Гах.

Объем торгов почти не изменился: подрос с $215,78 млн. до $217,12 млн. Впрочем, спроса не набралось даже для достаточно скромных продаж. Собственно, это и позволило Нацбанку стать главным скупщиком валюты на торгах. Кроме него из всей массы покупателей в понедельник выделяли лишь VTB Bank (Украина) и Ситибанк. Зато говорили о большом числе продавцов: ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Креди Агриколь Банк, ING Bank, ОТП Банк.

Если на прошлой неделе громче всего о себе заявляли аграрии, которые распродавали валюту, чтобы обзавестись гривной для посевной, то на этой снова заговорили и о втором экспортере.

«Активно продавали металлурги. Спроса же действительно недоставало: он больше ощущался в самом начале месяца - когда шла скупка доллара под репатриацию дивидендов. Но это был чисто сезонный момент, который прошел. Сейчас покупателей меньше, потому мы и наблюдаем укрепление гривни», - отметил Юрий Гриненко.

В тоже время финансисты уверяют, что ажиотажа на рынке не наблюдалось.

«Межбанковские торги сегодня проходили относительно спокойно. Предложение превышало спрос, что позволило национальной валюте укрепиться», - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Межбанковский доллар поддержит НБУ

Завтра финансисты не ждут изменения ситуации.

«Думаю, что этот курс будет держаться еще какое-то время на этой неделе», - отметил UBR.ua начальник казначейства Укрсоцбанка Руслан Кравченко.

Финансисты считают, что курс доллара на межбанке продолжит топтаться около сегодняшней отметки.

«Скорее всего, старт межбанка 7 марта произойдет в рамках 26,98-27,0 грн./$. И курс будет двигаться рядом с этими уровнями», - сказал Юрий Гриненко.

Рядом находятся и прогнозы его коллег: Олег Куринной ждет во вторник торговлю в рамках 27,0-27,05 грн./$, а Игорь Гах - в районе 26,98-27,02 грн./$.

«Дальнейшему укреплению гривны регулятор скорее всего будет препятствовать», - полагает Гах.

Финансисты уверены, что Нацбанк при любой возможности будет скупать валюту: либо в рамках всеобщего аукциона, либо у 20-ки банков по наилучшему курсу. Активность на межбанке во вторник будет большой: экспортеры и импортеры будут стараться закрыть побольше сделок до выходного дня (8 марта).

Наличка: вниз за межбанком

Наличный доллар сегодня тоже дешевел: минимальная и средняя цена просели на 5-8 копеек. Самый дешевый доллар в банковских кассах 6 марта стоил людям 27,02 грн./$, а средний ценник находился в рамках 27,10-27,15 грн./$.

В тоже время многие крупные банки продолжали держать максимальный курс продажи доллара - 27,25-27,35 грн./$: Ощадбанк, УкрСиббанк, ПУМБ, Кредобанк и др.

При этом банки выкупали валюту у людей в рамках 26,70-27,0 грн./$.

Провалился наличный курс и на черном рынке: с утренних 27,05-27,17 грн./$ до 26,99-27,06 грн./$.

«Наличный рынок сегодня полностью повторял движение межбанковских котировок и курсы налички и безнала были фактически равны на протяжении дня. Ожидаем, что завтра тенденция продолжится и курсы наличного доллара будут «привязаны» к котировкам на межбанке», - резюмировал Игорь Гах.