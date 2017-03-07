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Уголовные производства по подозрению Иванющенко объединены, досудебное расследование продолжается – Генпрокуратура
18:54 06.03.2017 |
Управление Генеральной прокуратуры Украины по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, продолжает досудебное следствие в уголовном производстве по подозрению экс-нардепа из Партии регионов Юрия Иванющенко в организации хищения государственных средств в особо крупных размерах, а также в организации вымогательства по предварительному сговору.
Как сообщили в понедельник в пресс-службе Генпрокуратуры, 29 декабря 2014 года бывшему народному депутату Украины Ю.Иванющенко сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины по факту организации хищения государственных средств в особо крупных размерах, в сумме около 177 млн грн во время заключения договоров между ГП "Госэкоинвест" и ООО "Карпатыбудинвест" и ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины по факту получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах в сумме около 650 млн грн.
"В данном случае речь идет о хищения киотских денег, выделенных на выполнение капитального ремонта 38 объектов социальной сферы в Луганской области, то есть в населенных пунктах, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. Поэтому, пока не представляется возможным проведение необходимых процессуальных действий, в том числе экспертиз, для завершения расследования уголовного производства по указанному факту", - сказано в сообщении.
Кроме того, как отмечается, Генпрокуратура проводит досудебное следствие в уголовном производстве по подозрению Ю.Иванющенко в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщили в Генпрокуратуре, во время расследования указанного уголовного производства 27 сентября 2016 года сообщено о подозрении Ю.Иванющенко и двум другим лицам в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины по факту организации вымогательства по предварительному сговору группой лиц доли в уставном фонде ООО "Промрынок", что нанесло материальный ущерб потерпевшим в крупных размерах и организации подписания, по предварительному сговору группой лиц заведомо поддельного документа.
По информации Генпрокуратуры, Ю.Иванющенко 7 октября 2015 года в указанном производстве объявлен в розыск, а 1 марта 2017 года уголовные производства объединены в одно производство.
Досудебное расследование по указанным фактам продолжается.
"Прокуратура будет принимать все предусмотренные законом меры, чтобы аресты, наложенные на имущество подозреваемого Ю.Иванющенко были сохранены в рамках дальнейшего расследования объединенного уголовного производства", - сообщили в Генпрокуратуре.
Как сообщалось, 28 февраля 2017 г. генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Верховный суд Украины закрыл все уголовные производства в отношении Ю.Иванющенко: "Сегодня узнал, что Верховный суд без уведомления прокуратуры принял решение закрыть все дела по Иванющенко".
Генпрокурор отметил, что это сделано "именно перед продлением санкций ЕС к арестованным активам Януковича и компании".
В свою очередь Верховный суд Украины заявил, что не закрывал уголовные производства в отношении Ю.Иванющенко, а по сути не пересматривали решения судов предыдущих инстанций.
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