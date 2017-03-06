"Я хочу подчеркнуть, мы заинтересованы, чтобы следствие (которое ведется НАБУ в отношении Р.Насирова - ИФ) было непредвзятым и эффективным", - отметил премьер-министр Владимир Гройсман.
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Как за деньги компании "Россия" Пинчук финансировал бандеровцев и Клинтон
17:42 06.03.2017 |
Уголовное дело, которое может стать началом "отжима" собственности украинских олигархов, на России пытаются превратить в "борьбу со вселенским злом".
На фоне "мироточивых бюстов" Николая II Кровавого и вождя мировой революции Ульянова, после заявлений представителей РПЦ о том, что "СПИД - это выдуманная болезнь", казалось, что ничем более радикально безумным удивить нас российское информпространство за одни выходные не сможет.
Но российское МВД сделало отчаянную и достаточно успешную попытку преодолеть рекорды Поклонской и РПЦ. Впрочем, обо всем по порядку.
По информации российских СМИ, на днях правоохранители провели серию обысков и изъятий документов в открытом страховом акционерном обществе "Россия". Искали следы 1 миллиарда рублей, переданных застрахованными гражданами. Это акционерное общество долгое время - с 2009 по 2013 год - находилось под контролем международной инвестиционно-консалтинговой группы EastOne. Основанной, как известно, Виктором Пинчуком.
Российские правоохранители считают, что денежные средства, полученные ОСАО "Россия" от страхователей, направлялись не на формирование страховых резервов, а с помощью схем по замещению "голубых фишек" вкладывались в неликвидные векселя кипрских оффшорных компаний. В частности, в "Сватозар энтерпрайзис лимитед".
"Утечка" следственной информации случилась на портале Росбалт, который обычно поставляет достоверную инсайдерскую информацию из российского МВД, и в любви к "уткам" замечен не был. Например, все подробности истории с "Шалтай-Болтай" первым предоставил именно этот ресурс.
Во всей этой истории не было бы ничего удивительного и экстраординарного. Все олигархи занимаются оптимизацией налогов, и легальным и не совсем легальным перемещением капиталов. Ровно как и не все уголовные дела в путинской России являются обоснованными.
Но оперативные справки, о которых рассказали источники российского издания, заставляют по новому взглянуть на дело Пинчука. Согласно с ними, правоохранительные органы имеют информацию, что часть похищенных средств шла на "финансирование украинских экстремистских объединений и бандформирований". И это еще не все - российские оперативники также считают, что другая часть похищенных денежных средств могла быть использована Пинчуком для финансирования в 2014 году предвыборной кампании президента Украины Петра Порошенко, а в 2016 году - предвыборной кампании в президенты США, сенатора от штата Нью-Йорк Хиллари Клинтон". Ни больше, ни менее. Ужасный, получается, человек этот Пинчук - на деньги, украденные у российских граждан, он вооружает "бандформирования", меняет украинских президентов, и едва не поставил "своего" главу США. Непонятно только, чем занималась последние десять лет ФСБ, пока этот монстр делал свое черное дело. И почему канал "Россия-1" не так давно предсказывал Пинчуку должность президента Украины, называя его "главным оппонентом Порошенко".
Подоплека этого дела может быть различной. Вполне возможен вариант, что деньги "России" украл, на самом деле, кто-то другой, а на Пинчука теперь пытаются повесить всех дохлых кошек. Что весьма удобно как для российских правоохранителей, которые не смогут произвести ни одного ареста и не будут иметь нужды что-то доказывать в суде), так и для неизвестных "виновников торжества", которых перестанут искать. Как отметил источник российских СМИ, "задержанных по этому делу нет, поскольку все они находятся за пределами России".
Но возможен вариант, что российские правоохранители готовят легальное основание для массового "отжима" частной собственности украинских олигархов на России. Что логично сделать путем фабрикации дел о мошенничестве в особо крупных размерах - с последующей конфискацией собственности. В таком случае демонизация Пинчука - это только первая ласточка, после которой могут быть открыты уголовные дела и против других украинских олигархов.
Еще одной целью этого уголовного дела может быть желание повысить рейтинг Пинчука в Украине. Поняв, что январские заявления о светлом будущем олигарха на посту президента Украины сыграли в судьбе Пинчука не слишком хорошую роль, в Кремле решили пойти в противоположную сторону. Теперь с Виктора Михайловича будут делать самого последовательного бандеровца.
Какая из этих версий ближе к истине - покажут ближайшие недели. Но есть надежда, что уголовные дела и угроза имуществу вылечит украинскую финансово-политическую элиту от чрезмерной любви и доверия к соседней стране. От которой их не сумели вылечить три года войны и длинные ряды могил, к которым эта война привела.
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