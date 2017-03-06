Тарас КЛОЧКО, Деловая столица

Для многих жителей Конотопа работающая ж/д станция - единственный источник доходов. А потому попытка Семенченко установить там редут натолкнулась, мягко говоря, на непонимание со стороны местных жителей.

В минувшую субботу возглавляемая нардепами Семеном Семенченко, Егором Соболевым и Владимиром Парасюком "блокада торговли на крови" вышла на очередной новый уровень. В этот раз редут соорудили очень далеко от линии соприкосновения - в городе Конотопе, где находится узловая ж/д станция, в 70 км от российской границы. Таким образом, "блокадники" вплотную подошли к выполнению своего обещания заблокировать не только перемещение товаров между Украиной и оккупированными территориями Донбасса, но и остановить всякую торговлю с Россией.

Вначале все у "блокадников" шло по обкатанному сценарию. Вечером 4 марта они браво отрапортовали об установлении редута в Конотопе, заодно повеселив своих поклонников ярким и оригинальным названием. Новый редут получил имя первого федерального канцлера ФРГ Конрада Аденауэра. Как объяснили "блокадники" канцлер удостоился такой чести за то, что "в конце 40-х годов помог утвердить свободу, что дало возможность в будущем вернуть единство страны", то есть Германии. Вот такой получился интернационализм в духе брежневского совка. Так что следующие редуты "блокадников", если таковые все же состоятся, будут носить имена Анжелы Дэвис, Нельсона Манделы или Дуайта Эйзенхауэра.

Правда, с Аденауэром вышла небольшая неувязочка. Заслуги рейхсканцлера перед немецким народом и европейской демократией, разумеется, неоспоримы. А что касается торговых блокад как способа решения политических вопросов, то тут все ровным счетом наоборот.

Избранию Аденауэра и, собственно, созданию ФРГ предшествовал так называемый Первый Берлинский кризис, когда СССР, в запале борьбы с мировым империализмом, организовал блокаду Западного Берлина и Аденауэр, как и большинство западных немцев, с советской блокадой боролись, "утверждая свободу", в том числе и перемещения людей и товаров.

Но вернемся в Конотоп. На следующий день после открытия редута Аденауэра, в воскресенье, "блокадники" остановили на время несколько товарных поездов, вытребовали какие-то документы, в которых ничего не поняли, и к 17:00 блокаду сняли. Ну, не то что бы совсем сняли... Как пояснил главный "блокадник" Семенченко, редут Аденауэра с самого начала устанавливался как наблюдательный и далее он будет работать исключительно в режиме наблюдения, а уже потом, когда такие наблюдательные редуты будут установлены на всех восьми ветках сообщения с Россией, можно будет и рельсы перекрывать.

При этом Семенченко оказался не столь революционно решителен, как при блокаде ОРДЛО. По его словам, блокировать Россию нужно не сразу, а поэтапно, поскольку ряд товаров стратегического значения, получаемых из РФ, заменить пока нечем. Это касается и топлива для АЭС, и удобрений для аграриев, и других важных позиций.

Как видим, в Конотопе блокада резко забуксовала, и причины этого не только в нехватке людских ресурсов, на которые публично пожаловался Семенченко. Есть и иной, более важный аспект, на котором можно остановиться подробнее.

Конотоп в отличие от Донбасса прифронтовой полосой не является. И если на Донбассе можно устроить блокаду где-то между позициями наших военных и населенными пунктами, из которых сбежало большинство жителей, то на мирной Сумщине нужно брать под контроль как раз узловую станцию в почти 100-тысячном городе. Не нужно лишний раз напоминать, что Конотоп далеко не самый процветающий в экономическом отношении райцентр и для многих жителей города работающая ж/д станция - единственный источник доходов. Не нужно быть большим пророком, чтобы спрогнозировать, как конотопцы отнесутся к перспективе получить вместо рабочих мест редут Аденауэра.

Реакция местных жителей не заставила себя долго ждать. Сразу же после установки редута к нему стали подтягиваться местные жители с отнюдь не добрыми намерениями в отношении "блокадников". На чьей стороне в этом конфликте будут местные правоохранители, также вполне очевидно. Так что решение Семенченко и компании ограничиться наблюдением вызвано не только нехваткой ресурсов и хитрым замыслом поэтапного блокирования, но и элементарным желанием не нарываться на неприятности. Так что народной поддержки в Конотопе "патриотическая блокада" прогнозируемо не получила.

Что касается блокады Донбасса, то и тут у Семенченко все не так гладко, как было ранее. К примеру, где-нибудь в Авдеевке никаких редутов никто из "блокадников" устраивать не решился. Иначе все для них закончилось бы печально. Тем не менее жители Авдеевки не стали стоять в стороне и уже вышли с антиблокадным митингом и гимном Украины. Это чтобы никто не соблазнился идеей записать их с ходу в ватники и сепары.

Таким образом, конотопская пробуксовка показала, что перспективы "блокады торговли на крови" далеко не такие радужные, как пытаются показать Семенченко сотоварищи, а народная поддержка, на которую постоянно ссылаются лидеры блокады, далеко не такая массовая и единодушная. И вполне вероятно, что Конотоп станет для "блокадников" началом бесславного конца.