"Я хочу подчеркнуть, мы заинтересованы, чтобы следствие (которое ведется НАБУ в отношении Р.Насирова - ИФ) было непредвзятым и эффективным", - отметил премьер-министр Владимир Гройсман.
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Топливно-энергетический комплекс
Международные резервы Украины в феврале возросли на $15 млн
В феврале международные резервы сохранились на уровне 15,459 млрд долларов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.
Международные резервы Украины на 1 марта 2017 составили 15 459,7 млн долларов (в эквиваленте) по предварительным данным, оставшись на уровне начала февраля.
Всего с начала текущего года объем международных резервов почти не изменился (увеличился на 15 млн долларов) благодаря тому, что в феврале Национальный банк смог компенсировать расходы иностранной валюты, сделанные в январе для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривны.
В целом чистая покупка иностранной валюты Национальным банком составила 80,9 млн долларов по результатам месяца.
В частности Национальный банк купил 133,6 млн долларов в течение месяца.
В том числе 100,6 млн долларов во время валютных аукционов, 33 млн долларов во время интервенций в форме запроса лучшего курса.
Национальный банк продал 52,7 млн долларов в течение месяца.
В том числе 42,7 млн долларов - во время валютных аукционов, 10 млн долларов - во время интервенций в форме запроса лучшего курса.
В феврале на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте было направлено 62,4 млн долларов, в том числе 43,4 млн долларов - на обслуживание и погашение ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте.
На платежи правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда - в сумме 66,5 млн долларов.
По результатам месяца объем международных резервов Украины покрывает 3.3 месяца.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году международные резервы НБУ увеличились на 17% до 15,5 млрд долларов.
Нацбанк прогнозирует увеличение резервов на конец года до 21,3 млрд долларов.
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