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Топливно-энергетический комплекс
В России выдали неизвестной компании лицензию на освоение шельфа в Крыму
09:33 06.03.2017 |
Как стало известно "Ъ", неизвестная в отрасли частная компания "Новые проекты" получила российскую лицензию на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Крыма. Основным владельцем компании, по официальным данным, является предприниматель Антон Дорноступ, который близок к семье экс-главы Роснедр Валерия Пака, хотя ряд источников "Ъ" связывают "Новые проекты" с украинским бизнесменом Сергеем Курченко. При этом "Новые проекты", получив лицензию в рамках действовавшего для Крыма упрощенного порядка, еще в 2015 году не имели никаких активов и не вели хозяйственной деятельности.
Как выяснил "КоммерсантЪ", на шельфе Крыма может появиться новый игрок. ООО "Новые проекты" в конце прошлого года сообщило Роснедрам, что в 2017 году намерено составить план поисково-разведочных работ на участке Глубокая, письмо ведомству направил директор компании Антон Дорноступ, рассказали источники "Ъ". Как указано на pravo.gov.ru, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев еще в июне 2016 распорядился выдать ООО лицензию на этот участок на 30 лет. По данным "Ъ", в течение восьми лет компания должна пробурить поисковую скважину. Пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова перенаправила "Ъ" в Минприроды, где от комментариев отказались.
"Новые проекты" владели лицензией на участок Глубокая с 2012 года, но тогда это было украинское юрлицо. Ресурсы Глубокой по C3, поставленные на баланс в 2011 году,- 8,3 млн тонн нефти и 1,4 млрд кубометров газа. Об этой лицензии могла знать "Роснефть", чей шельфовый участок Туапсинский прогиб, полученный в 2003 году, пересекался с территорией Глубокой, описанной в украинской лицензии. После того как "Новые проекты" получили российскую лицензию, площадь Глубокой сократили до 338 кв. км. Но источники "Ъ" в отрасли не слышали о "Новых проектах".
Первоначально собственником ООО была киевская "Фосизонс Трейд", но в декабре 2015 года "Новые проекты" были проданы бывшему заместителю главы Ялты Виталию Мостовому (умер летом 2016 года). По данным "Картотеки", с мая 2016 года 99% "Новых проектов" владеет АО "Главнефтесервис" (принадлежит Антону Дорноступу), еще 1% у Олега Кочагова (сейчас возглавляет АО "Полюс Логистика", структуру "Полюса" Саида Керимова). Господин Дорноступ также гендиректор ООО "Русвелл", зарегистрированного сейчас в Москве по одному адресу с "Новыми проектами". "Русвеллом" через АО "Инвестиционная нефтесервисная компания" владеет Петр Пак, сын экс-главы Роснедр Валерия Пака. Тот же адрес у "ОГК Групп" (занимается разведкой твердых полезных ископаемых), гендиректором которой является другой сын экс-чиновника Анатолий Пак.
Два собеседника "Ъ" в правительстве утверждают, что бенефициаром "Новых проектов" является украинский бизнесмен Сергей Курченко, проживающий в Москве после смены власти в Украине. Но собеседник "Ъ", близкий к "Новым проектам", это отрицает. С господами Курченко, Дорноступом и Кочаговым связаться не удалось. По данным Росстата, бухгалтерский баланс "Новых проектов" на конец 2015 года пустой, у компании не было никаких активов, кроме 60 тыс. руб. уставного капитала, дебиторской или кредиторской задолженности, отсутствовало движение средств по счетам (более поздней информации нет).
Появление частной компании на шельфе - неожиданность, здесь по закону разрешено работать только госкомпаниям, исключения - "старые" лицензии, выданные до мая 2008 года (так на шельфе Балтики и Каспия работает ЛУКОЙЛ). После вхождения Крыма в РФ для обладателей украинских лицензий на недра в Черном и Азовском морях сделали упрощенный порядок их переоформления до 1 октября 2015 года. Так свои лицензии переоформил "Черноморнефтегаз", принадлежащий Республике Крым. Теоретически это право было у итальянской Eni и французской EdF, заключивших в 2013 году с Киевом соглашения о разделе продукции по четырем участкам на шельфе Крыма, но после введения санкций компании этим не воспользовались.
"Новые проекты" могли переоформить лицензию по упрощенному порядку, если обратились в Роснедра вовремя и прошли полагающуюся проверку Минобороны и ФСБ. Управляющий партнер коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и партнеры" Дмитрий Черняков отмечает, что при упрощенном порядке на компанию не распространяются требования закона "О недрах" о пятилетнем опыте работы на шельфе и подконтрольности РФ. "Когда в экстренном порядке принимали закон по Крыму, возможно, не могли предположить, что благодаря упрощенному порядку лицензию получит компания без активов, которая не смогла бы пройти фильтр, если бы подавала заявку в общем порядке",- говорит партнер юрфирмы Goltsblat BLP Рустам Курмаев.
По мнению господина Чернякова, упрощенный порядок переоформления лицензий "призван обеспечить стабильность гражданского оборота в непростых политических и экономических реалиях". "Если бы при принятии Крыма в состав РФ аннулировались все разрешительные и подтверждающие документы, это привело бы к юридическому и фактическому хаосу",- уверен юрист. Он допускает, что в отношении ООО "Новые проекты", его владельцев или руководителей потенциально могут быть введены персональные санкции или секторальные санкции в банковской сфере, "но с учетом небольших масштабов деятельности компании едва ли такие шансы велики".
Источник "Ъ", близкий к "Новым проектам", поясняет, что изначально у инвесторов еще украинской компании был план наладить добычу газа для поставки в Крым, но он сомневается, что проект будет реализован. Глубина моря в пределах Глубокой - 70-100 м. "В России пока нет свободных буровых мощностей, а найти подходящую технику на рынке невозможно из-за санкций в отношении Крыма",- отмечает директор консультационного центра "Гекон" Михаил Григорьев. По его словам, теоретически "Новые проекты" могли бы арендовать стоящую на ремонте в Керчи платформу "Амазон", но ее возможности ограничены глубиной в 50 м. Кроме того, лицензия на Глубокую предполагает вместо стандартной 2D- и 3D-сейсмики геохимические исследования и электрофизический прогноз нефтегазоносности, запатентованный украинскими разработчиками. "Поэтому не совсем понятно, каким образом будут проводиться дальнейшие исследования этим методом при нынешнем состоянии российско-украинских отношений",- замечает господин Григорьев.
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