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Выходные в АТО. "Гибриды" безуспешно копируют тактику ползучего наступления
09:10 06.03.2017 |
Прошедшие выходные на Донбассе прошли под знаком почти неизбежного обострения ситуации, по крайней мере, на паре участков линии соприкосновения.
Наиболее сложная ситуация сложилась на луганском направлении, где под удар артиллерии (как калибра 122-мм, так и 152-мм) противника попали Крымское, Троицкое, Калиново - Попасная, Новозвановка.
Обстрелы из ПТУР, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов уже даже почти не попадают в сводки, благо за 3 марта у нас было только двое раненных, а за 4 марта - один погибший, 11 раненных и травмированных, за 5 марта - один раненый и один травмированный. Зато обстрелов было зафиксировано гораздо больше, чем обычно, - за пятницу 115, за субботу - 110 и за воскресенье - 54.
Сложной остается ситуация на приморском направлении - тут по-прежнему достается Широкино, Водяному, Талаковке, что в Новоазовском районе.
Что касается Азовского побережья, то интересное сообщение проскочило от "говорящей головы" ДНР, выпускника Донецкого военно-политического училища Эдуарда Басурина. С его слов, 4 марта рано утром позиции "армии ДНР" за Широкино были обстреляны с моря - с борта наших пограничных судов. Причем в 15-минутном обстреле использовались мелкокалиберные орудия и крупнокалиберные пулеметы. Насколько это сообщение соответствует действительности, на сегодня непонятно, но если такой факт имел место, то это означает, что на прибрежном направлении война приобретает другие формы и методы. Что будет дальше - посмотрим.
По-прежнему противник продолжает тактику обстрелов прифронтовых районов с целью уничтожения складов и позиций нашей артиллерии. В выходные достаточно серьезно досталось Красногоровке, Водяному, Невельскому. Причем тут наши войска снова понесли потери в автомобильной и бронетанковой технике, были попадания и по жилым домам.
Что касается Авдеевки и промки, то тут из-за почти полного отсутствия серой зоны у противника появилась возможность эффективно применять танки, которые выводятся почти на прямую наводку. Кстати, отсутствие нескольких десятков танков боевиков в местах хранения, определенных Минскими соглашениями, отметили и в ОБСЕ. Правда, больше ничего предпринять они не могут из-за полного отсутствия полномочий.
Под Волновахой, в районе Тарамчука, противник постоянно прощупывает нашу оборону, причем настолько активно, что в эти выходные в Волновахе хорошо слышали работу наших САУ, которым как бы "не разрешают открывать огонь".
Причем противник несет достаточно большие потери. Кроме работы нашей артиллерии и снайперов (которые, по словам боевиков, стали настоящими "машинами смерти" в последнее время), добавляются подрывы на минах, а также сопутствующие элементы позиционной войны: смерть от алкоголя, травм, неосторожное обращение с оружием. Так, за 4 марта как минимум двое боевиков подорвались на мине под Зайцево. А так ежедневные потери противника составляют четыре-пять убитых по всей линии соприкосновения.
На Светлодарской дуге противник поменял тактику и теперь под прикрытием артиллерийских обстрелов пытается копировать нашу тактику ползучего наступления: выход небольшой группы на несколько сот метров вперед и быстрое окапывание. Однако получается пока плохо - вся небольшая нейтральная полоса хорошо пристреляна, обильно заминирована, есть разветвленная сеть как наблюдательных пунктов, так и опорных пунктов в прямой видимости друг друга. Что в итоге приводит только к большим потерям.
В целом, можно говорить о том, что развитие конфликта с блокадой, национализацией и прочими прелестями идет по нарастающей и вполне реально в ближайшие пару недель ожидать серьезного обострения. Об этом свидетельствуют постоянное ночное движение колонн бронетехники в тылу ДНР и ЛНР, подтягивание резервов к линии фронта, переброска из РФ дополнительных объемов горючего и боеприпасов.
Причем в случае обострения противник не будет считаться ни со своими потерями, ни с возможностью обстрелов мирных населенных пунктов. Это прекрасно показали как события в районе Донецкой фильтровальной станции (где в воскресенье снова эвакуирован персонал), так и в Авдеевке, которая вечером в воскресенье снова осталась без электричества и мобильной связи из-за перебитых линий ЛЭП.
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