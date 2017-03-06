"Я хочу подчеркнуть, мы заинтересованы, чтобы следствие (которое ведется НАБУ в отношении Р.Насирова - ИФ) было непредвзятым и эффективным", - отметил премьер-министр Владимир Гройсман.
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Топливно-энергетический комплекс
МВФ согласовал с Украиной 3-й пересмотр программы и рассмотрит выделение транша во 2-й половине марта
07:21 06.03.2017 |
Международный валютный фонд (МВФ) согласовал с Украиной 3-й пересмотр программы расширенного финансирования и рассмотрит выделение транша во 2-й половине марта.
Об этом говорится в сообщении МВФ, передают Українські Новини.
"Сотрудники МВФ достигли соглашения с украинскими властями по обновленному меморандуму об экономической и финансовой политике. Это открывает путь для рассмотрения третьего пересмотра программы в рамках расширенного финансирования (EFF) исполнительным советом МВФ во второй половине марта", - сообщил глава миссии МВФ Рон ван Руден.
Как отмечается, следующий транш для Украины составит 1 млрд долларов.
Как сообщали Українські Новини, 22 февраля глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в Вашингтоне провела переговоры с представителями МВФ по вопросу выделения Украине очередного транша кредита в размере 1 млрд долларов.
Также планировалось, что в Вашингтон поедет министр финансов Данилюк, однако поездка не состоялась.
В декабре 2016 года Гонтарева заявляла о возможном получении следующего транша от МВФ в январе.
В середине января, после проведенных переговоров с руководством МВФ в Давосе (Швейцария), Данилюк заявил о переносе предоставления Украине транша на начало февраля.
Позже он заявил, что необходимо обсудить несколько технических деталей для получения денежных средств.
В середине февраля Гонтарева спрогнозировала получение транша в конце февраля - начале марта.
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"Сотрудники МВФ достигли соглашения с украинскими властями по обновленному меморандуму об экономической и финансовой политике. Это открывает путь для рассмотрения третьего пересмотра программы в рамках расширенного финансирования исполнительным советом МВФ во второй половине марта", - сообщил глава миссии МВФ Рон ван Руден.
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