Международный валютный фонд (МВФ) согласовал с Украиной 3-й пересмотр программы расширенного финансирования и рассмотрит выделение транша во 2-й половине марта.

Об этом говорится в сообщении МВФ, передают Українські Новини.

"Сотрудники МВФ достигли соглашения с украинскими властями по обновленному меморандуму об экономической и финансовой политике. Это открывает путь для рассмотрения третьего пересмотра программы в рамках расширенного финансирования (EFF) исполнительным советом МВФ во второй половине марта", - сообщил глава миссии МВФ Рон ван Руден.

Как отмечается, следующий транш для Украины составит 1 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, 22 февраля глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в Вашингтоне провела переговоры с представителями МВФ по вопросу выделения Украине очередного транша кредита в размере 1 млрд долларов.

Также планировалось, что в Вашингтон поедет министр финансов Данилюк, однако поездка не состоялась.

В декабре 2016 года Гонтарева заявляла о возможном получении следующего транша от МВФ в январе.

В середине января, после проведенных переговоров с руководством МВФ в Давосе (Швейцария), Данилюк заявил о переносе предоставления Украине транша на начало февраля.

Позже он заявил, что необходимо обсудить несколько технических деталей для получения денежных средств.

В середине февраля Гонтарева спрогнозировала получение транша в конце февраля - начале марта.