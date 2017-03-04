По итогам торгов 3 марта курс доллара на межбанке поднялся на 7 копеек и зафиксировался в рамках 27,09-27,12 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

В течение дня котировки поднимались и выше, но к вечеру произошел откат.

«На фоне предыдущего дня в пятницу межбанк стартовал ростом доллара к 27,14-27,18 грн./$. После открытия торгов доллар попытался продолжить укрепление, однако отметка 27,20 грн./$ сегодня стала прочным уровнем сопротивления. Достигнув области 27,16-27,20 грн./$, котировки скорректировались к 27,11-27,14 грн./$. Повторная попытка курсового роста была завершена на подходе к 27,18 грн./$, после чего котировки ушли на 27,09-27,11 грн./$. Вторая половина торгового дня прошла в диапазоне 27,09-27,12 грн./$», - уточнил Верхградский.

Национальный банк на рынке не появлялся, и казначеи уверяют, что в этом не было нужды. Рост валютного спроса был предсказуемым, потому экспортеры старались набить цену дефицитному доллару, и в разное время выбрасывали валюту на рынок.

«Небольшой рост котировок по сравнению со вчерашним днем, как и ожидалось, вызван увеличивающимся спросом на валюту под вывод дивидендов. Но как мы видим, колебания совсем некритичны и к тому же будут кратковременны», - заметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

На рынок влияли рыночные факторы, и последние новости мало задевали казначеев. Они, например, уверяют новость о возможной отставке Валерии Гонтаревой после подписания нового меморандума МВФ не спровоцировала ажиотажа на торгах.

«Заявление председателя НБУ на ходе межбанковских торгов и валютном курсе не отразилось», - подтвердил Станислав Верхградский.

На следующей неделе на межбанк будут влиять сезонные факторы: покупка валюты под репатриацию дивидендов (приходится на начало месяца), продажи доллара аграриями под посевную и нерабочий день в среду, 8 марта. Все это может создать условия для удешевления доллара.

«Курсовой откат возможен в конце следующей недели в связи с выходным днем в Украине и последующим увеличенным предложением валюты в пятницу», - считает Верхградский. Хотя старт (в понедельник) он ожидает на достаточно высоком уровне -27,10-27,20 грн./$.

В целом же за неделю безналичная валюта в Украине может подешеветь на 10-12 копеек.

«Начало следующей недели скорее всего пройдет спокойно для рынка, баланс сил будет приблизительно равным. Диапазон торгов, по нашим прогнозам, сохранится в пределах 27,10-27,20 грн./$. При этом, небольшое укрепление нацвалюты может последовать в четверг, после официального выходного 8 марта и отложенным за этот день предложением. Так, уже 9 марта, котировки могут немного снизиться ближе к 27,0 грн./$», - спрогнозировал Олег Куринной.

Наличный курс, как и прежде, продолжит двигаться вслед за межбанком.

«3 марта наличный рынок открывался с уровня 27,08-27,18 грн./$, и в течение дня продажа опускалась. К вечеру доллар котировали в диапазоне 27,08-27,13 грн./$, при этом активность на наличном рынке была близка к нулю», - резюмировал Верхградский.