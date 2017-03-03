Юрий ВИШНЕВСКИЙ, Деловая столица

Независимо от того, дойдет ли дело до суда, уже сейчас ясно, что Роман Насиров принесен в жертву борьбе с коррупцией. И за этой жертвой последуют другие.

В интервью, которое вышло за несколько часов до попытки его задержания, председатель ГФС Роман Насиров заявил, что ожидает этого. Комментируя слухи о том, что детективы НАБУ готовы предъявить ему подозрение по поводу рассрочек по уплате налогов, Насиров подтвердил: "Отвечу прямо: по моей информации, это действительно так и есть".

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий утверждает, что Насиров мог бежать. "Оперативным путем нам стало известно о возможном выезде подозреваемого за границу, а также существовала вероятность уничтожения доказательств", - объяснил Холодницкий, почему было принято решение о неотложных процессуальных действиях. Он отметил, что сразу после начала этих действий Насиров оказался на лечении в "Феофании".

В чем обвиняют

По данным следствия, Насиров в течение 2015-2016 гг., действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, давал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

В САП отметили, что Насиров "самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенных для этого документов. Эти решения были приняты им с нарушением определенной законом процедуры". По мнению следствия, своими действиями глава ГФС нанес ущерб государству в размере 2 млрд грн.

Насирову инкриминируется ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса - злоупотребление властью или служебным положением с тяжелыми последствиями. Это может грозить тюремным заключением от трех до шести лет.

Кому выгодно

Адвокаты Насирова говорят, что во время вручения ему детективами НАБУ подозрения он был без сознания. Однако вряд ли этого аргумента хватит, чтобы замять дело или спустить его на тормозах. Уже сейчас ясно, что Насиров принесен в жертву борьбе с коррупцией и вряд ли отделается увольнением с должности.

"Прокуроры признали доказательства детективов достаточными для объявления подозрения. У органов следствия есть два месяца, чтобы завершить расследование, - подчеркнул Холодницкий. - Детективы пообещали, что в течение этих двух месяцев его завершат".

Общество давно ждет громких посадок высокопоставленных коррупционеров не из старой, а из новой власти. Для того и создавались НАБУ и САП. С самого начала эти органы пребывали под плотной опекой США и ЕС. Новая администрация в Вашингтоне хочет убедиться в том, что западная помощь Украине дала нужные результаты. Дело Насирова дает НАБУ и САП возможность продемонстрировать свою эффективность как Западу, так и украинскому обществу.

Кто следующий

Вопрос в том, кого Насиров потянет за собой. "Следствие установит, действовал он сам или в группе", - говорит Холодницкий. Конечно, тут многое будет зависеть от разговорчивости самого Насирова.

Этот вопрос сейчас волнует многих в парламенте. Ведь Онищенко не единственный, кто контактировал с главой ГФС. Известно, что НАБУ занимается Насировым уже около года. Во исполнение постановления Соломенского райсуда Киева от 23 марта 2016 г. бюро открыло уголовное производство в отношении должностных лиц ГФС по ч. 1 ст. 366 УК (служебный подлог). Суд удовлетворил жалобу депутатов из "Самопомочі" Виктории Войцицкой и Андрея Журжия, которые требовали от НАБУ расследовать историю с налоговым долгом ПАО "Укрнафта". По мнению депутатов, из-за бездействия руководства ГФС компания не заплатила 10 млрд грн налогов. Это дело, если Насиров разговорится, может серьезно затронуть Игоря Коломойского и зацепить некоторых депутатов, например из группы "Відродження".

В истории с Онищенко тоже могут всплыть другие фамилии. Стоит напомнить, что о связи между Насировым и Онищенко заговорили еще полтора года назад, через четыре месяца после назначения Насирова на пост главы ГФС. 8 сентября 2015 г. народный депутат из фракции "Народного фронта" Татьяна Чорновол заявила на пресс-конференции об огромных неплатежах в госбюджет со стороны частных фирм, работающих по договорам о совместной деятельности с госкомпаниями. И поставила вопрос о возможном "крышевании" этих компаний руководством ГФС.

"Всего у нас 21 предприятие работает по договорам о совместной деятельности, из них пять - наиболее проблемные. Это не такой большой процент от общего количества, но те платежи, которые не заплачены в государственный бюджет, на самом деле просто шокируют. Я вам скажу, не заплачено за семь месяцев приблизительно 1 млрд грн", - сообщила Чорновол. По ее словам, четыре из пяти проблемных предприятий имеют договора о совместной деятельности с госкомпанией "Укргазвидобування". При этом три из них связаны с членом депутатской группы "Воля народа" Александром Онищенко, одно предприятие связано с членом той же группы Ярославом Москаленко. Сейчас Москаленко возглавляет "Волю народа".

Перспективы дела Насирова

Основной фактаж в деле Насирова, по сути, тот же, что и в деле Онищенко. В феврале 2016 г. Татьяна Чорновол сообщила, что "ГФС недавно реструктуризировала долги газодобытчика Онищенко на 1,5 млрд грн. Это фактически преступление против государства. Но главное, что эти деньги, в частности, пошли на финансирование палаточного городка, который сейчас пикетирует Яценюка".

В июне 2016 г. издание "Левый берег" взяло интервью у Насирова, где среди прочего попросило объяснить, почему в мае ГФС предоставила компании Онищенко повторную за полгода реструктуризацию по выплатам 2 млрд грн долга перед государством, несмотря на что, что компания после первой отсрочки не совершила ни одной выплаты. Насиров ушел от ответа, заявив, что ему "надо уточнить этот факт".

"Я в день подписываю 800-900 документов, иногда больше 1000, - оправдывался глава ГФС. - Я стараюсь помнить все, но каждый подписанный документ или рассрочку, конкретные сроки и цифры не так-то легко прокомментировать". Вынужденный признать, что повторную рассрочку на 2 млрд грн он подписывает "точно не каждый день", Насиров пообещал: "Я смогу прокомментировать ситуацию позже".

Это интервью Насиров давал как раз тогда, когда стало известно, что НАБУ провело обыск в депутатской приемной Онищенко. Глава НАБУ Артем Сытник пояснял, что по данному производству проводят 37 обысков в трех городах, задержаны 10 человек. Это производство касается схемы по реализации газа, речь идет о разворовывании средств в особо крупных размерах и создании преступной организации. Как подчеркивал Сытник, следствие подозревает, что ее возглавляет Онищенко.

НАБУ обнародовало и саму схему. В ней указан ущерб, нанесенный госбюджету: свыше 1,3 млрд грн рентной платы не уплачены и по решению ГФС рассрочены, плюс свыше 1,6 млрд грн выведены через фиктивные предприятия.

Вскоре стало известно, что все та же Татьяна Чорновол буквально за несколько дней до появления информации по делу Онищенко занесла в НАБУ заявление на Насирова. Там она отметила, что Онищенко безнаказанно в течение полутора лет не платил ренту, потому что долги перед бюджетом ему реструктуризировали в ГФС, но относительно крупных сумм решение может принимать только лично руководитель - Насиров. "В частности, для ООО "Надра геоцентр" в январе 2015 г. было реструктуризировано 1 млрд грн долга, за пять месяцев в 2016 г. было оплачено лишь 9 тыс. грн. Это просто издевательство! Однако это не помешало Насирову подписать дополнительное рассрочки уже на 1 млрд 460 млн грн", - отметила Чорновол, имея в виду реструктуризацию в январе 2016 г. "Как он мог это сделать, ведь речь идет о недополучении бюджетом миллиардов? Это не иначе, как сознательное участие в преступных схемах Онищенко. Если Насирова кто-то заставлял, пусть дает показания", - подчеркнула депутат.

В августе Артем Сытник рассказал, что НАБУ проводит в ГФС комплекс следственных и экспертных действий по делу о газовой схеме Онищенко. "Глава ГФС Роман Насиров, насколько я знаю, уже был допрошен в качестве свидетеля. Ведь это в налоговой принималось решение, например, об отсрочке уплаты ренты. Сейчас мы проводим следственные действия и экономические исследования по этому поводу", - сообщил директор НАБУ.

Таким образом, НАБУ занимается Насировым достаточно долгое время и достаточно плотно, чтобы собрать необходимые доказательства. Поэтому сейчас на кону репутация НАБУ. К тому же, если дело Насирова развалится в суде, это будет означать, что и дело Онищенко такого же качества.

Это еще один аргумент, почему Насирову, скорее всего, не избежать роли жертвы. Налоговая все время своего существования была символом коррупции. Теперь от НАБУ зависит, станет ли дело Насирова символом наказания за коррупцию.