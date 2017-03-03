Юрий Иванющенко

Совет Европейского Союза продлил замораживание активов 15 бывших украинских высокопоставленных чиновников и лиц из их окружения до 6 марта 2018 года.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, передают Українські Новини.

"Совет ЕС продлил до 6 марта 2018 года заморозку активов 15 человек, ответственных за незаконное присвоение украинских государственных средств или в злоупотреблении служебным положением, повлекшем потерю для украинских общественных фондов, после проведения ежегодного обзора ограничительных мер", - сказано в нем.

В сообщении говорится, что один человек был исключен из списка лиц, подпадающих под действие ограничительных мер, однако не уточняется, кто именно.

При этом брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем микроблоге Twitter сообщает, что из списка лиц, подпадающих под действие ограничительных мер, был исключен бывший депутат Верховной Рады Юрий Иванющенко (фракция Партии регионов).

Данные меры были введены в марте 2014 года, продлены в марте 2015 года и в марте 2016.

Изначально санкции были введены в отношении 18 человек, в частности бывших Президента Виктора Януковича, экс-премьер-министра Николая Азарова, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки.

Однако позднее из списка был исключен сын Януковича Виктор.

Кроме того, под санкции попали бывший министр здравоохранения Раиса Богатырева, бизнесмен Сергей Курченко, бывший глава Администрации Президента Андрей Клюев и его брат Сергей.

Санкций также касались сына Пшонки Артема, бывшего министра юстиции Елены Лукаш, экс-министра образования Дмитрия Табачника и экс-замминистра внутренних дел Виктора Ратушняка, экс-главы Национального банка Сергея Арбузова, экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого и экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

Документ будет опубликован в Официальном бюллетене 4 марта.

Как сообщали Українські Новини, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Верховный Суд закрыл все дела в отношении бывшего депутата Верховной Рады от Партии регионов Юрия Иванющенко.

В сентябре 2016 года суд Европейского союза отменил действовавшую с марта 2014 года по март 2015 года заморозку активов бежавшего из Украины и отстраненного от должности Президента в 2014 году Виктора Януковича, его сына Александра и бывшего главы Администрации Президента Андрея Клюева.