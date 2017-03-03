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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Почему снова активизировались бои на трассе "Бахмутка"

11:49 03.03.2017 |

Политика

 Руслан Рудомський, Depo.ua

Трудно не заметить, что так называемая "Луганская народная республика" любит держаться в тени своей старшей суррогатной сестры ("ДНР") - пожалуй Плотницкому из-за дерибана шахт и заводов некогда воевать. Однако, полностью избегать боевых действий она не может - статус бандформирования обязывает.

Хотя, справедливости ради стоит отметить, что так называемая "серая зона" на "границах" "ЛНР" занимает относительно небольшой участок - основная часть линии разграничения проходит здесь по довольно широкой и бурной реке Северский Донец, что накладывает свой отпечаток на характер боевых действий. И лишь западная часть линии фронта имеет здесь прямой контакт с подконтрольными Киеву землями, плавно переходя в Светлодарскую дугу.

Но речь сейчас не об этом. В эти дни основные боевые действия происходят на так называемой трассе "Бахмутка", что проходит почти параллельно Северскому Донцу, несколько южнее от него.

Как мы уже писали, трасса "Бахмутка" - это неофициальное местное название трассы Т 1303 Лисичанск - Луганск, которая является крупнейшей транспортной артерией части Луганской области, ограниченной реками Северский Донец и Луганчанка.

Имея стратегическое значение для сообщения Луганщины с "континентальной Украиной", эта трасса с самого начала позиционной фазы войны (с сентября 2014 года) привлекла внимание террористов "ЛНР", ведь несет для них потенциальную угрозу. По ней можно как оперативно доставлять подкрепление Вооруженным силам Украины, так и осуществить стремительный прорыв на Луганск.

После того, как линия разграничения сформировалась в ее нынешних границах ("Минск-2"), война здесь перешла в фазу артиллерийского "пинг-понга". Преимущественно из-за все того же Северского Донца.

Активная фаза противостояния, которая сейчас плавно переходит в "ползучее наступление" ВСУ, началась 26 января 2017 года, когда во время обстрелов террористов под Новотошковкой погиб один украинский солдат. После этого Вооруженные силы Украины начали отвечать на обстрелы более активно, дополнительно совершая вылазки штурмовых групп на территорию врага там, где это возможно.

Как мы уже писали, ВСУ еще в январе этого года усилиями 25-го батальона 54-й бригады (грузинский легион) удалось продвинуться со стороны Троицкого в направлении Калинового. Но тогда развить успех не удалось, потому что продвижение ВСУ было остановлено огнем из 152-мм и 122-мм артиллерии, минометов и "Градов". После этого террористы сделали определенные выводы и пока продолжалось "затишье", существенно усилили свои позиции за счет вновь прибывших донских "казаков" "атамана" Козицына.

Возобновились активные бои на "Бахмутке" в конце февраля в районе Калинового и Первомайска, где на отвоеванной у террористов высоте "270.4" окопалась уже упомянутая героическая 54-я бригада, которая ранее отличилась в боях на Светлодарской дуге.

Почему снова активизировались бои на трассе "Бахмутка"

 

И вот, с началом марта боевые действия на трассе "Бахмутка" перешли в разряд перманентной войны. По сообщению местных жителей в социальных сетях, военные объекты "ЛНР" подвергаются обстрелу со стороны ВСУ по всей области "Бахмутки", однако о разрушении мирной инфраструктуры при этом не сообщается.

При этом стоит отметить, что все обстрелы, Вооруженные силы Украины осуществляют исключительно в ответ на действия террористов. Так, например, бои 2 марта начались с того, что боевики в течение 5 минут выпустили 20 реактивных снарядов в направлении жилых районов Попасной (контролируется Украиной). После этого украинская артиллерия ударила в ответ по местам, откуда вели обстрелы боевики, и завязалось...

Ближе к обеду 2 марта тяжелые бои с применением буквально всего возможного вооружения велись на участке Первомайск - Кадиевка (Стаханов) - Ирмино - Брянка - Калиново, причем наши пошли в наступление. Оно и понятно: взяв под контроль Калиново, ВСУ смогут существенно уменьшить интенсивность обстрелов как Попасной, так и Новоалександровки, Новозвановки и Троицкого, которые больше всего (после Станицы Луганской) страдают от обстрелов артиллерии "ЛНР".

К сожалению, о ходе этих боев ничего не сообщается. Известно лишь, что в каждом из упомянутых городов вторые сутки подряд дрожат стекла в окнах (по этому можно судить об интенсивности боя), а в школах прекратилось обучение и детей отпустили по домам. При этом местные жители сообщают, что "прилетов" в мирные кварталы не наблюдается.

Кроме этого 2 марта от обеда и до поздней ночи продолжались активные бои на отрезке Славяносербск - Золотое. Там "канитель" закрутилась в ответ на обстрелы террористами украинской Трехизбенки. Только после этого украинской реактивной артиллерией были обстреляны позиции боевиков и российских наемников вблизи села Красный Лиман, и завязался бой.

В целом же можно уверенно констатировать лишь одно: террористы продолжают обстреливать украинские города и села, на что получают адекватный ответ. Часто такой "артиллерийский пинг-понг" переходит в формат затяжных боев, однако точной информации о том, что именно там происходит, поступает очень мало. Да и то - преимущественно от местных жителей и волонтеров. Военные же, как украинские, так и вражеские, предпочитают не распространяться. По крайней мере, пока что.
 

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Тех­но­ло­гия быст­рой за­ряд­ки Super mCharge остав­ля­ет по ре­зуль­та­тив­но­сти да­ле­ко по­за­ди тех­но­ло­гии VOOC и Quick Charge