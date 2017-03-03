Список опубликован на сайте так называемого "совмина "ДНР".

Среди "отжатых" предприятий:

- Филиал "Металлургический комплекс" ПрАО "Донецксталь" металлургический завод

- ЧАО "Макеевкокс"

- ПАО "Ясиновский коксохимический завод"

- ЧАО "Енакиевский металлургический завод"

- Макеевский филиал ПАО "Енакиевский металлургический завод"

- ПАО "Харцызский трубный завод"

- ЧАО "Эр Ликид"

- ЧАО "Енакиевский коксохимпром"

- ЧАО "Докучаевский флюсо-доломитный комбинат".

Временным администратором этих предприятий назначена такая же, как и в "ЛНР" фирма "Внешторгсервис".

Относительно других заводов, то введение в них временной администрации возложены на различные "министерства".

Это такие предприятия, как ПАО "Концерн Стирол", ПАО "Донецккос", ПАО "ДТЭК Шахта "Комсомолец Донбасса", ООО "Моспинское ВПП", Чао "ЦОФ "Колосниковская", ООО "ДТЭК Сервис", ООО Электроналадка, Арендное предприятие Шахта им. А.Ф. Засядько, ОП "Зуевская ТЭС" (ООО Востокэнерго), ДТЭК Высоковольтные сети, ДТЭК ПЭС-Энергоуголь, ДТЭК Донецкоблэнерго.

Также среди "отжатых" предприятий есть ПАО "Украинская акционерная страховая "АСКА" и банк ПАО "ПУМБ".

Напомним, ранее главарь "ДНР" Александр Захарченко заявлял, что всего присвоено 40 предприятий с украинской юрисдикцией.

