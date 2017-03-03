Ситуация в Авдеевке сегодня гораздо ближе к гуманитарной катастрофе, чем была в конце января-начале февраля, когда в ответ на ползучее наступление ВСУ боевики ударили по городу из "Градов" и всего, что было под рукой.

В городе заканчиваются запасы питьевой воды - спасает Красный крест, который завез 18 тонн. Донецкая фильтровальная станция не работает с конца февраля - уже неделю. Но есть и хорошие новости - станцию смогли разминировать. ОБСЕ готова содействовать в ремонте, однако боевики не придерживаются мирных договоренностей. На заседании же Трехсторонней группы в Минске договорились не вести боевые действия вблизи ДФС, впрочем - как это сделать, когда рядом со станцией, в районе рынка "Господарь" и на терриконе за вторым прудом размещены позиции боевиков. А наши опорники стоят в лесу и вблизи ДФС.

Несмотря на действительно печальную ситуацию, в СМИ тема Авдеевки как-то приелась. Люди почти не следят за тем, есть ли в городе свет, вода, что там происходит. Все словно привыкли к тому, что Авдеевка под прицелом.

Вчера, около 16:00 террористы снова начали стрелять по жилым домам. По словам руководителя Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина, были повреждены многоэтажные дома на ул. Гагарина, 15, 1, 8а; Коммунальная, 25; Королева 1; Менделеева, 4, 5; Молодежная, 16. Также снаряды упали во дворе школы №7 и в районе детского сада "Малятко". Пострадавших, к счастью, не было. Его информацию подтвердил и глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

От волонтеров с места событий и военных известно, что огонь велся из танков и 152-мм пушек.

По данным пресс-центра АТО, также боевики стреляли по позициям ВСУ в районе Авдеевки из 120-мм и 82-мм минометов.

В последние дни вблизи Авдеевки и Донецка продолжалась настоящая война. Под прицелом террористов была Авдеевка и окрестности, районы южнее "Царской охоты", западнее ДФС и Каменки. Из танков оккупанты в основном отрабатывали по позициям южнее Бутовки и западнее Алмаза-2. Северо-восточнее Старой Авдеевки и Верхнеторецкого била 122-мм артиллерия. На данном направлении также фиксировались столкновения - юго-востоку от Бутовки и промзона Авдеевки с Ясиноватским блок-постом.

Согласно информации нардепа и куратора "Информационного сопротивления" Дмитрия Тымчука, оккупанты продолжают усиление своей группы на участке в районе Ясиноватой, Яковлевки и Спартака, перебросив к Авдеевке новую ротную тактическую группу. В частности, через Красногвардейское на Минеральное прошли сразу две колонны - в первой 8 грузовиков с личным составом, боеприпасами и снаряжением, 4 ББМ (1 МТ-ЛБ и 3 БМП-2), Урал с ЗУ-23-2 и два автокунга (один с полевой кухней), через 40 минут вторая колонна - 3 Камаза (один из них бронированный), 4 БТР-80, 1 БРДМ-2 и 3 МТ-ЛБ (две в варианте самоходного ПТРК "Штурм-С").

Кроме этого, параллельно с российскими, проходят обучение и в "ДНР". Боевики не только отрабатывают наступательные действия, но и стреляют из танков. Так горловская "3-я отдельная мотострелковая бригада "Беркут" отрабатывает на полигонах, а потом заходит на передовую, где ведет обстрелы наших позиций. В частности из танков Т-72Б, 1989-го года, которые были получены из "военторга", поскольку в Украине на вооружении их не было даже во времена СССР.

Также террористы за последний месяц накопили силы. Через пункты пропуска Должанский, Дмитровка, Изварино, Максимов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей были доставлены более 600 тонн боеприпасов; около 2000 тонн горюче-смазочных материалов; не менее 80 ББМ (включая танки); 10 артиллерийских систем (САУ и РСЗО). На Светлодарской дуге и других участках фронта активизируется их разведка, а также они активно окапываются, сооружают огневые точки, подпитывают живой силой линии обороны в районе Новоазовска, Ясиноватой, Дебальцево, Докучаевска, Донецка и так далее.

Их цель понятна. Боевики во время январских и февральских боев под Авдеевкой потеряли опорники "Алмаз-1" и "Алмаз-2". Кроме этого, наша армия закрепилась под ДФС.

Также есть наши позиции в дачах близ станции Ясиноватая-2, почти под полный огневой контроль взяв трассу Донецк-Горловка.

Пока спрогнозировать ситуацию здесь трудно, поскольку бои продолжаются постоянно, но в полномасштабное наступление ни на одном из участков не идут ни ВСУ, ни террористы. Район шахты Бутовка постоянно накрывают из минометов и артиллерии. Бои идут в районе Спартака, аэропорта, Ясиноватского блок-поста, Авдеевской промзоны. Но сейчас они позиционные. При этом боевики обустраивают оборонительные сооружения словно готовясь к наступлению ВСУ. Но наша армия сейчас защищает отвоеванные ранее позиции.

Перерастут ли нынешние позиционные бои в весеннюю кампанию с нашим взятием Ясиноватского блок-поста и отрезанием Ясиноватой от Донецка на этом участке фронта - пока является загадкой. Понятно, что наступление смежно с потерями, а также еще большим количеством обстрелов жилых кварталов города. Вполне возможно, что именно это сегодня останавливает наше командование от активной фазы.