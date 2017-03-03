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Почему в России "гонят беса" о присоединении оккупированного Донбасса
07:41 03.03.2017 |
Даже либеральные СМИ поверили в то, что следующим шагом после "отжима" заводов Ахметова станет легализация Москвой псевдореспублик.
"Послн трех лет "русской весны" слухи о скором присоединении самопровозглашенных республик Донбасса к России звучат гораздо убедительнее, чем во время той, первой весны", пишет российский журналист Олег Кашин. Признаки такого "присоединения" он увидел в "национализации" предприятий, которые находятся на оккупированных территориях. Кашин продолжает: "В расположение войск ДНР приезжает Надежда Савченко. Захар Прилепин объявляет себя донецким майором и говорит, что намерен воевать и дойти до Киева, а Игорь Стрелков, следуя моде на анонимные утечки, пишет, что украинский премьер времен Януковича Николай Азаров уже распределяет должности в правительстве будущей "освобожденной Украины". И это тоже можно отнести к косвенным признакам странного оживления на Донбассе. Понятно, что до Киева никто не дойдет, но точно так же и весной 2014 года российская пропаганда создавала образ "большой Новороссии" с Харьковом и даже Одессой, чтобы на этом масштабном фоне присоединенный к России Крым выглядел минимальной из неизбежных потерь, которые понесет Украина той весной".
Подобные умозаключения свидетельствуют о нескольких вещах. Во-первых, даже либеральные российские журналисты мало разбираются в политических процессах, которые происходят вокруг оккупированных территорий. Ибо любопытство Кашина Украиной, ограничивается внутренне российскими дискуссиями. Поэтому он и ему подобные легко глотают пропагандистские наживки Кремля.
Во-вторых, приезд Савченко в Донецк никак не может свидетельствовать о какой-то смене позиции Украины. Упомянутая депутат не влияет ни на какие процессы. Собственно, как и "ездун" с российской стороны Захар Прилепин. Которого за его поступок подвергли критике даже на самой России. Про Стрелкова вообще не стоит говорить. Он давно выполняет роль "городского сумасшедшего". Как, собственно, и премьер-беженец Азаров. В-третьих, так называемая "национализация" свидетельствует не о подготовке присоединения, а о спецоперации Москвы, тактические шаги которой очевидны.
Первый шаг - признание "паспортов", которые выдают сепаратисты, это намек жителям подконтрольного боевикам региона, что Россия может их признать или даже присоединить. Пусть дураки думкой богатеют... К тому же политических убытков от "паспортного" решения на РФ не будет: Минские соглашения она все равно не выполняет, а ужесточать санкции Запад за это не будет.
Второй шаг - в Кремле решили воспользоваться блокадой ОРДЛО, проведя так называемую "национализацию". От него России никакой экономической выгоды, зато так она хочет заставить Киев легализовать "Л-ДНР" путем навязывания соглашений с ними о поставках угля. На это Украина не пойдет, в Кремле это понимают. Поэтому надеются на разброд регионов, зависимых от таких поставок, на социальные бунты, а также на подрывную работу отдельных деятелей украинской оппозиции в самом Киеве. Путину Донбасс никогда не был нужен, ему необходимы досрочные выборы в Украине. В результате он планирует кардинально изменить расклады в ВР в пользу пророссийских сил. Которые будут прикрываться лозунгами "остановим войну".
Третий шаг - после того, как в контексте "национализации" засветилась фамилия Курченко, в сети появились предположения о возможном возвращении в Донецк и Луганск кое-кого из деятелей режима Януковича. Их якобы попытаются инкорпорировать в существующую систему "власти" для того, чтобы впоследствии предложить в качестве договороспособных фигур. Это могут быть Александр Клименко, Сергей Арбузов или кто-то подобного рода. Если признать такую версию вероятной, тогда точно речь не идет даже о теоретическом присоединение ОРДЛО к России. Это, скорее, повторение абхазского и южноосетинского сценариев с нюансами. Но на оккупированном Донбассе подобное может реализоваться лишь при условии прекращения боевых действий. В противном случае, ни один из экс-"регионалов" при здравом уме туда не вернется.
И, последнее. Констатируя активизацию антиукраинской пропаганды, Кашин продуцирует страхи о возможной эскалации войны. Может ли Путин пойти на это именно сейчас? Очевидно, нет. Ведь при таком развитии событий новые и очень мощные санкции не заставят себя ждать. Запустив "национализацию" на Донбассе с ее негативными экономическими последствиями для Украины, рождая фейки о присоединении оккупированных территорий и так далее, Кремль просто хочет проверить украинскую власть и украинское общество на устойчивость за три года "гибридной" войны.
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