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Блокада vs. Курс. Грозит ли гривне обвал
"Валютная паника", анонсированная в связи с торговой блокадой ОРДЛО, отменяется, так и не начавшись. Несмотря на тревожные заявления со стороны президента, НБУ и Кабмина о возможных рисках для гривны, связанных с торговой блокадой оккупированных районов Донбасса, гривна остается стабильной как на межбанке, так и на табличках обменных пунктов. Похоже, появляется все больше предпосылок для развенчания мифа о том, что торговые отношения с Донбассом являются гарантией стабильности гривны, коль миф о том, что Донбасс кормит Украину, уже давно развенчан.
Несколько недель назад НБУ оценил возможные потери валютной выручки от блокады в 2 млрд. Нужно понимать, что это в годовом выражении, и при пессимистическом сценарии. Аналитики Concorde Capital в целом согласны с такой оценкой. То есть, блокада может действительно повлиять на "потенциальное" неполучение 140-170 млн. долларов в месяц чистой валютной выручки. Расчеты базируются на сегодняшних ценах на сталь (которые чуть ли не вдвое выше того, что мы видели год назад).
Потенциальную экспортную выручку легко посчитать, и ею легко напугать - цифры то нешуточные. Но это только одна сторона медали. Такие деньги украинская экономика может терять ежегодно при допущении, что предприятия оккупированных территорий и их сотрудники работают с гривной. Но если верить недавнему заявлению лидера группировки ДНР, на подконтрольной ему территории гривна уже не ходит "по естественным причинам". Я бы не особо доверял ему, но могу допустить, что это недалеко от истины. А если так, то получается, что вряд ли на предприятиях в ОРДЛО зарплату платят в гривнах. А даже если и платят, то сотрудники ее быстро меняют на другую валюту, тем самим, создавая "давление на гривну". Другими словами, исходить из размеров только лишь "потерянной" валютной выручки при расчете влияния всей этой ситуации на курс гривны - не совсем корректно.
Скажется ли блокада на курсе валют? Возможно, но ни о каком обвале гривны говорить не приходится. Вот эти как бы недополученные 140-170 млн. долларов в месяц (опять-таки, думаю, эффект с учетом всех факторов будет поменьше) - это порядка 4% экспорта товаров и услуг Украины за январь 2017 года. Между прочим, экспорт этот вырос на 41% по сравнению с январем прошлого года. При текущих ценах на сталь и прочее экспортное сырье, мы в этом году можем потенциально увеличить экспорт где-то на 10%. Ну ладно, с блокадой рост будет поскромнее - пусть не 10% но 6%. Чем не выдающийся результат? Такого роста мы не видели с 2011 года. Даже в относительно благополучном 2013 году у нас был минус 8% по экспорту.
Другое дело, что всегда есть риск того, что цены на сталь и руду начнут снижаться - тогда мы действительно можем потерять огромный "потенциал" валютной выручки. И если этот риск реализуется - мы можем увидеть и серьезное давление на гривну. И тогда же блокада, если она продлится, это давление усугубит. Но это уже будет (если будет) совсем другая история, где блокады, экспроприации и другие точечные вещи будут на второстепенных ролях.
В общем, говоря скучным языком наших аналитиков, мы пока не видим серьезных оснований для того, чтобы пересматривать наш прогноз по курсу гривны на 2017 год. А он у нас, напомню, 28 гривен за доллар в среднем по году.
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