Глава Национального банка Валерия Гонтарева заявляет, что Международный валютный фонд прислал финальную версию меморандума сотрудничества 1 марта.

Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Эти задержки (подписания меморандума) не на территории Национального банка. Насколько мне известно, мы вчера вечером получили финальную версию меморандума от МВФ", - сказала она.

В ходе пресс-конференции в четверг Гонтарева сообщила, что Национальный банк ожидает подписание меморандума с Международным валютным фондом в ближайшее время.

Ранее в СМИ была обнародована информация, что меморандум с МВФ якобы подписан.

Однако источники Українських Новин в правительственных кругах опровергли данную информацию.

Как сообщали Українські Новини, Гонтарева на прошлой неделе в Вашингтоне провела переговоры с представителями МВФ по вопросу выделения Украине очередного транша кредита в 1 млрд долларов.

Также планировалось, что в Вашингтон поедет министр финансов Александр Данилюк, однако поездка не состоялась.

В декабре 2016 года Гонтарева заявляла о возможном получении следующего транша от МВФ в январе.

В середине января, после проведенных переговоров с руководством МВФ в Давосе (Швейцария), Данилюк заявил о переносе предоставления Украине транша на начало февраля.

Позже он заявил, что необходимо обсудить несколько технических деталей для получения денежных средств.

В середине февраля Гонтарева спрогнозировала получение транша в конце февраля - начале марта.