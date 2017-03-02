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Топливно-энергетический комплекс
МВФ прислал финальную версию меморандума 1 марта, - Гонтарева
14:52 02.03.2017 |
Глава Национального банка Валерия Гонтарева заявляет, что Международный валютный фонд прислал финальную версию меморандума сотрудничества 1 марта.
Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.
"Эти задержки (подписания меморандума) не на территории Национального банка. Насколько мне известно, мы вчера вечером получили финальную версию меморандума от МВФ", - сказала она.
В ходе пресс-конференции в четверг Гонтарева сообщила, что Национальный банк ожидает подписание меморандума с Международным валютным фондом в ближайшее время.
Ранее в СМИ была обнародована информация, что меморандум с МВФ якобы подписан.
Однако источники Українських Новин в правительственных кругах опровергли данную информацию.
Как сообщали Українські Новини, Гонтарева на прошлой неделе в Вашингтоне провела переговоры с представителями МВФ по вопросу выделения Украине очередного транша кредита в 1 млрд долларов.
Также планировалось, что в Вашингтон поедет министр финансов Александр Данилюк, однако поездка не состоялась.
В декабре 2016 года Гонтарева заявляла о возможном получении следующего транша от МВФ в январе.
В середине января, после проведенных переговоров с руководством МВФ в Давосе (Швейцария), Данилюк заявил о переносе предоставления Украине транша на начало февраля.
Позже он заявил, что необходимо обсудить несколько технических деталей для получения денежных средств.
В середине февраля Гонтарева спрогнозировала получение транша в конце февраля - начале марта.
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