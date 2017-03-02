Финансовые новости
- |
- 02.03.17
- |
- 17:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Зачем Путин поднял по тревоге Чечню, Крым и "гибридов"
14:14 02.03.2017 |
В этот четверг Россия начала очередные военные учения - на этот раз по тревоге были подняты ряд соединений и воинских частей, которые дислоцируются в Карачаево-Черкесии, Чеченской республике, Дагестане и в оккупированном Крыму.
По задумке российских военных, эти части выполняют выдвижение и отработку задач на полигонах. Конкретной информации, куда именно едут российские военные с Северного Кавказа нет, но учитывая опыт 2014-2016 годов с большой долей вероятностью можно сказать, что это полигоны в Ростовской области.
То есть ничего нового не происходит - как было уже не раз в случае обострения ситуации (а у многих есть понимание, что ситуацию с "отжимом" промышленных предприятий Киев просто не может не оставить без ответа) на оккупированных территориях Донбасса Кремль начинает "бряцать оружием".
И как это бывало и до этого - синхронно начинают учения и "гибриды". В этот раз это горловская "3-я отдельная мотострелковая бригада "Беркут"", ее танки ездят на полигон в глубине "территории ДНР", отстреливаются, а потом перемещаются обратно в Горловку, где уже ведут огонь по позициям наших войск. Таким образом, происходит боевое слаживание в условиях, приближенных к боевым.
Причем интересно, что в этот раз вольно или невольно пропагандисты из News Front засветили танки Т-72Б образца 1989 года, которые никогда не были на вооружении танковых и механизированных частей, которые находились на территории Украины во времена СССР.
То есть Кремль не придумал ничего лучшего, чем в случае любых серьезных обострений показывать свою силу и мощь. Сигнал украинской власти с их стороны всегда один - "если вы не пойдете на наши условия, мы можем сделать то-то и то-то". С этой целью, после начала аннексии Крыма, возле нашей границы базируется около 100 тысяч российских военнослужащих (включая крымскую группировку).
Причем с весны 2014 года их численность практически не меняется - на ростовских полигонах части перебрасывают со всей страны на ротационной основе.
Но это только бряцание оружием, не более того. И направлено оно прежде всего на внутреннего потребителя - на фоне падения социальных стандартов и начала гонки вооружений со стороны Трампа, Путину срочно нужно перевести информационный фон в своей стране на какие-нибудь более радужные вещи.
В тоже время надо понимать, что угроза полномасштабной агрессии против Украины со стороны России не исчезла. Об этом свидетельствует целый ряд "маркеров" как-то концентрация сил вблизи российско-украинской границы, поставки боеприпасов, горюче-смазочных материалов, техники на оккупированные территории и т.д.
При этом вся трехлетняя история российско-украинского конфликта говорит о том, что любые переговоры Москва предпочитает вести с позиции силы. Так было и перед Минском-1, и перед Минском-2: применение силы, запугивание Украины и западных партнеров, принуждение их к уступкам и подписанию договоренностей.
Другое дело, что на третьем году войны демонстративное бряцание оружием уже не слишком эффективный инструмент запугивания. Угроза перерастания "гибридной" войны в полномасштабную для украинцев - дело вполне привычное.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Блокада vs. Курс. Грозит ли гривне обвал
"Валютная паника", анонсированная в связи с торговой блокадой ОРДЛО, отменяется, так и не начавшись. Похоже, появляется все больше предпосылок для развенчания мифа о том, что торговые отношения с Донбассом являются гарантией стабильности гривны, коль миф о том, что Донбасс кормит Украину, уже давно развенчан.
ТОП-НОВОСТИ
|Гонтарева допускает возможность своей отставки после 4-го транша МВФ по программе EFF, но предупредит за месяц
Отвечая на вопросы о причинах возможной отставки, глава Нацбанка привела пример, когда накануне батальон "Азов" выставил под центральный входом в центробанк гроб с ее головой. "Если вся страна считает это нормальной ситуацией, то так это и есть", – сказала В.Гонтарева.
|МВФ прислал финальную версию меморандума 1 марта, - Гонтарева
|Зачем Путин поднял по тревоге Чечню, Крым и "гибридов"
Ничего нового не происходит - как было уже не раз в случае обострения ситуации (а у многих есть понимание, что ситуацию с "отжимом" промышленных предприятий Киев просто не может не оставить без ответа) на оккупированных территориях Донбасса Кремль начинает "бряцать оружием".
|НБУ сохранил учетную ставку на 14%
Нацбанк отмечает, что экономика страны продолжает восстанавливаться, в том числе за счет благоприятной внешней конъюнктуры и высокого инвестиционного спроса. Оживление экономической активности, по мнению Нацбанка, продолжает рост спроса на рабочую силу.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Дефицит текущего счета платежного баланса в январе составил $26 млн
|Госбюджет-2017 в январе-феврале перевыполнен на 9,2% - Госказначейство
Госказначейство уточняет, что в феврале бюджет получил 52,59 млрд грн, что на 12%, или 7,19 млрд грн, меньше плана, однако это объясняется тем, что в январе возмещение НДС составило всего 0,03 млрд грн, и план поступлений был перевыполнен на 38,7%, или на 16,59 млрд грн.
|Ползучее наступление. Почему террористы активизировались под Донецком
|Когда главям ОРДЛО прилетит "ответка" от Рината?
|Курс доллара на межбанке встретил весну небольшим снижением
|НБУ упростил процедуру проведения валютных операций для клиентов банков
Национальный банк упростил процедуру проведения операций клиентов банков по покупке иностранной валюты/перечислению средств за пределы Украины в пользу нерезидентов и изменил порядок контроля с целью предупреждения рисковых валютных операций на банковском рынке.
|Захарченко планирует передать "национализированные предприятия" Донбасса Курченко: СБУ опубликовала запись разговора
Это интересно
|Как найти интересные идеи для бизнеса
|Samsung зарегистрировала марку сгибаемого смартфона Galaxy X в Южной Корее
|Energizer представила защищённый смартфон с двойной камерой
|Скандал с подушками безопасности обойдётся Takata минимум в миллиард долларов
|SpaceX планирует отправить космических туристов к Луне в 2018 году
|Технология быстрой зарядки Super mCharge оставляет по результативности далеко позади технологии VOOC и Quick Charge
В качестве тестового образца, призванного убедить в заявленных возможностях Super mCharge, представители Meizu использовали прототип смартфона с батареей на 3000 мА·ч. Пятиминутное подключение к сети 220 В обеспечило 30-процентный уровень заряда батареи, а отметка в 60 % была преодолена уже спустя 10 минут.
|Руководство Samsung ушло в отставку из-за обвинений в коррупции