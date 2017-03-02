Михаил ЖИРОХОВ, Деловая столица

В этот четверг Россия начала очередные военные учения - на этот раз по тревоге были подняты ряд соединений и воинских частей, которые дислоцируются в Карачаево-Черкесии, Чеченской республике, Дагестане и в оккупированном Крыму.

По задумке российских военных, эти части выполняют выдвижение и отработку задач на полигонах. Конкретной информации, куда именно едут российские военные с Северного Кавказа нет, но учитывая опыт 2014-2016 годов с большой долей вероятностью можно сказать, что это полигоны в Ростовской области.

То есть ничего нового не происходит - как было уже не раз в случае обострения ситуации (а у многих есть понимание, что ситуацию с "отжимом" промышленных предприятий Киев просто не может не оставить без ответа) на оккупированных территориях Донбасса Кремль начинает "бряцать оружием".

И как это бывало и до этого - синхронно начинают учения и "гибриды". В этот раз это горловская "3-я отдельная мотострелковая бригада "Беркут"", ее танки ездят на полигон в глубине "территории ДНР", отстреливаются, а потом перемещаются обратно в Горловку, где уже ведут огонь по позициям наших войск. Таким образом, происходит боевое слаживание в условиях, приближенных к боевым.

Причем интересно, что в этот раз вольно или невольно пропагандисты из News Front засветили танки Т-72Б образца 1989 года, которые никогда не были на вооружении танковых и механизированных частей, которые находились на территории Украины во времена СССР.

То есть Кремль не придумал ничего лучшего, чем в случае любых серьезных обострений показывать свою силу и мощь. Сигнал украинской власти с их стороны всегда один - "если вы не пойдете на наши условия, мы можем сделать то-то и то-то". С этой целью, после начала аннексии Крыма, возле нашей границы базируется около 100 тысяч российских военнослужащих (включая крымскую группировку).

Причем с весны 2014 года их численность практически не меняется - на ростовских полигонах части перебрасывают со всей страны на ротационной основе.

Но это только бряцание оружием, не более того. И направлено оно прежде всего на внутреннего потребителя - на фоне падения социальных стандартов и начала гонки вооружений со стороны Трампа, Путину срочно нужно перевести информационный фон в своей стране на какие-нибудь более радужные вещи.

В тоже время надо понимать, что угроза полномасштабной агрессии против Украины со стороны России не исчезла. Об этом свидетельствует целый ряд "маркеров" как-то концентрация сил вблизи российско-украинской границы, поставки боеприпасов, горюче-смазочных материалов, техники на оккупированные территории и т.д.

При этом вся трехлетняя история российско-украинского конфликта говорит о том, что любые переговоры Москва предпочитает вести с позиции силы. Так было и перед Минском-1, и перед Минском-2: применение силы, запугивание Украины и западных партнеров, принуждение их к уступкам и подписанию договоренностей.

Другое дело, что на третьем году войны демонстративное бряцание оружием уже не слишком эффективный инструмент запугивания. Угроза перерастания "гибридной" войны в полномасштабную для украинцев - дело вполне привычное.