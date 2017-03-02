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Мариупольский направление. Когда ВСУ накроют Пикузы и Саханку
13:47 02.03.2017 |
Постоянные обстрелы позиций ВСУ, которые ведутся из оккупированных Пикуз, Саханки должны получить достойный ответ.Ползучее наступление ВСУ на Мариупольском направлении остановилось уже довольно давно. Война на данном участке фронта носит исключительно позиционный характер с вылазками малочисленных разведгрупп.
Усилиями морпехов и одного из разведбатов в конце января нашим воинам удалось взять в полукольцо Пикузы (бывшее Коминтерново) и вплотную подойти к высоте "Дерзкая". Раньше казалось, что вот-вот Пикузы будут нашими, от волонтеров даже появлялась информация о том, что армия вошла в село, которая потом опровергалась. Сейчас происходит ротация, наши военные окопались на позициях.
Террористы регулярно наносят артиллерийские и минометные удары по нашим населенным пунктам. Так за последние сутки танк, артиллерия и минометы боевиков обстреливали Красногоровку. В последние дни из 122-мм артиллерии террористы стреляли по нашим позициям восточнее и южнее Водяного, а также накрывали позиции восточнее Лебединского. Севернее и северо-западнее Широкино - пара БМП-2 врага обстреливала передовые позиции сил АТО. Из минометов враг работал по Новотроицком, Богдановке, Павлополю, и Чермалыку. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли опять же Павлополь, Талаковку, Лебединское, Водяное, и Широкино.
Террористы оборудуют для каждой своей батареи сразу несколько огневых позиций, за которыми "кочуют" орудия. Позиции пытаются занимать преимущественно ночью. После огневых налетов артиллерия меняет дислокацию, или сразу же выводится на небольшой период времени на территорию России. От Новоазовска до границы с Россией всего 10 километров. До линии фронта около 16-ти. От жителей оккупированного Новоазовска поступает информация о залпах, которые они слышат постоянно, что свидетельствует о работе ствольной артиллерии по нашим позициям.
Боевики снова начали использовать тактику малых вылазок штурмовых и снайперских групп. От пули снайпера 26-го февраля в Широкино погиб 20-летний морпех из Славянска Роман Напрягло.
Впрочем, украинская армия таки отвечает на провокации террористов. Пикузы находятся под нашим огневым контролем, также сами террористы жалуются, что из минометов ВСУ ведут огонь по Саханке.
Однако, судя по всему, лишь огня на подавление из стрелкового оружия и минометов на этом участке фронта мало. И, на первый взгляд, выглядит логичным огонь по врагу из крупнокалиберной артиллерии, что, конечно же, противоречит минским соглашениям. Но как можно воевать иначе с врагом, который не соблюдает "Минск". А соглашения вообще уже давно не работают.
Стоит напомнить, что и Пикузы за "Минском-1" должны быть нашими, но уже второй год оккупированы врагом.
Еще в конце января казалось, что ползучее наступление ВСУ завершится взятием Пикуз - также было продвижение в направлении Верхнешироковского (бывший Октябрь) и в районе Широкино, с целью растянуть оборону врага. ВСУ сблизились с позициями боевиков на высоте "Дерзкая", которая является ключевым пунктом боевиков на линии обороны Азов (бывшее Дзержинское) - Саханка. И ее взятие является приоритетом. Таким же, как и взятие Пикуз для дальнейшего продвижения к Новоазовску. Вполне возможно, что наше командование ожидает удобного случая для блицкрига по всей линии фронта с целью выйти на границу с Россией, взяв в кольцо крупнейшие оккупированные города. В таком случае отсутствие продвижения под Мариуполем понятно. Сейчас ситуация на Мариупольском направлении не устраивает обе стороны. Террористам нужно отбросить ВСУ подальше от "Дерзкой" и Пикуз, поскольку мы стоим слишком близко и постоянно работаем по врагу. Украинской армии также не помешало бы продвигаться вперед, чтобы не ощущать постоянное давление и огонь террористов.
Учитывая особенности почвы - каменистая степь очень скоро оттает и превратится в болото, что затруднит движение техники, - нашему командованию следует принять решение или о наступлении, или хотя бы дать согласие на прицельный огонь из 122-мм и 152-мм артиллерии по позициям боевиков в Саханке и Пикузах, откуда постоянно боевики наносят хлопоты нашим воинам на передовых позициях.
Пока все идет к тому, что весной мы и в дальнейшем будем видеть артиллерийский пинг-понг на этом участке фронта. Однако, впоследствии наступление нашей армии является неизбежным, поскольку из Саханки, Верхнешироковского и Пикуз враг постоянно угрожает Мариуполю - стоит только вспомнить февральские обстрелы Сартаны, а также прилеты по жилому микрорайону "Восточный" в 2015 году.
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