Дефицит текущего счета платежного баланса в январе составил 26 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

В январе текущий счет платежного баланса был почти сбалансированным, прежде всего благодаря уменьшению дефицита торговли товарами.

Отрицательное сальдо составило 26 млн долларов против 315 млн долларов в январе прошлого года.

В первый месяц года рост экспорта товаров существенно ускорился, в то время как темпы роста импорта замедлились, хотя и остались на высоком уровне.

Существенное увеличение экспорта товаров в январе (на 52,7% г/г) обусловлено как низкой базой сравнения прошлого года, так и наращиванием объемов экспорта по основным группам товаров.

Повышение мировых цен на металлы способствовало наращиванию объемов экспорта черных и цветных металлов (на 70,1% г/г).

Значительное расширение поставок зерновых культур (на 66,4% г/г) обусловило рост экспорта продовольственных товаров на 55,4% г/г, что обеспечило половину роста общего экспорта.

Значительным также был рост экспорта продукции машиностроения (на 34,3% г/г).

Зато объемы экспорта химической продукции сократились (на 8,7% г/г).

Рост импорта товаров в январе несколько замедлился (до 31,6% г/г с 36% г/г в декабре).

Снижение цен привело к сокращению стоимостных объемов импорта продовольственных товаров.

Объемы импорта энергетических товаров выросли (на 67,8% г/г против 83,9% г/г в декабре), прежде всего за счет увеличения импорта природного газа для отопления в связи с похолоданием.

Экспорт услуг вырос на 16,2% г/г в результате увеличения объема транзита газа в европейские страны и значительному увеличению объема предоставленных нерезидентам ИТ-услуг.

Стоимостные объемы импорта услуг также выросли, однако более низкими темпами (14,4% г/г).

Сальдо торговли услугами в январе текущего года было положительным и составило 155 млн долларов.

В январе по финансовому счету наблюдался чистый отток средств в размере 177 млн долларов, в том числе 133 млн долларов из частного сектора.

Такая динамика была обусловлена преимущественно выплатами по обязательствам банковского сектора, прежде всего выплатами по межбанковским кредитам (302 млн долларов).

Чистый отток долгового капитала частного сектора составил 590 млн долларов, в том числе 246 млн долларов из реального сектора.

Приток прямых иностранных инвестиций в январе составил 17 млн долларов и полностью были направлены в реальный сектор.

В общем по итогам января дефицит сводного баланса составил 202 млн долларов, что обусловило сокращение международных резервов до 15,4 млрд долларов или 3,4 месяца импорта будущего периода.

Как сообщали Українські Новини, профицит сводного платежного баланса в 2016 году составил 1,3 млрд долларов, дефицит текущего счета платежного баланса (счет текущих операций) составил 3,4 млрд долларов.