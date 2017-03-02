Доходы государственного бюджета Украины в январе-феврале 2017 года составили 112,04 млрд грн, что на 9,2%, или 9,4 млрд грн, превышает показатели временного плана, сообщила Государственная казначейская служба в четверг.

Согласно ему, по сравнению с январем-февралем прошлого года доходы возросли на 41,45 млрд грн, или на 58,7%.

Госказначейство уточняет, что в феврале бюджет получил 52,59 млрд грн, что на 12%, или 7,19 млрд грн, меньше плана, однако это объясняется тем, что в январе возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) составило всего 0,03 млрд грн, и план поступлений был перевыполнен на 38,7%, или на 16,59 млрд грн.

По итогам двух месяцев этого года в счет возмещения НДС было выплачено 17,01 млрд грн, что на 6,6% превысило показатели двух месяцев прошлого года.

В целом налоговые поступления за январь-февраль-2017 увеличились к январю-февралю-2016 на 80,8% - до 62,25 млрд грн, тогда как таможенные - на 34,4%, до 40,35 млрд грн. Временный план на два месяца этого года по ним был перевыполнен соответственно на 8,4% и 12%.

В целом общий фонд госбюджета получил за январь-февраль-2017 105,22 млрд грн, что на 10% превысило плановый показатель и на 58,6% - показатель января-февраля-2016.

Госказначейство также сообщило об увеличении доходов местных бюджетов за первые два месяца этого года на 48,4% к первым двум месяцам прошлого года - до 29 млрд грн, в частности, в феврале они увеличились на 43% - до 16,36 млрд грн.

Поступления единого социального взноса (ЕСВ) в феврале-2017, когда впервые должен был проявиться эффект повышения минимальной зарплаты вдвое - до 3200 грн, увеличились к февралю-2016 на 43,1% и составили 13,55 млрд грн.

В целом за два месяца ЕСВ увеличился на 24,2% - до 24,63 млрд грн.

Как сообщалось, доходы госбюджета Украины в 2017 году определены в размере 731,03 млрд грн, в том числе общего фонда - 673,74 млрд грн, что соответственно на 20,3% и 17,1% превышает доходы, закрепленные в госбюджете на 2016 год.

Расходы госбюджета в этом году запланированы в объеме 800,03 млрд грн, в том числе общего фонда - 739,71 млрд грн, превышая плановые расходы госбюджета-2016 соответственно на 17,4% и 14,3%.

