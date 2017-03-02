Финансовые новости
- |
- 02.03.17
- |
- 17:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Госбюджет-2017 в январе-феврале перевыполнен на 9,2% - Госказначейство
10:24 02.03.2017 |
Доходы государственного бюджета Украины в январе-феврале 2017 года составили 112,04 млрд грн, что на 9,2%, или 9,4 млрд грн, превышает показатели временного плана, сообщила Государственная казначейская служба в четверг.
Согласно ему, по сравнению с январем-февралем прошлого года доходы возросли на 41,45 млрд грн, или на 58,7%.
Госказначейство уточняет, что в феврале бюджет получил 52,59 млрд грн, что на 12%, или 7,19 млрд грн, меньше плана, однако это объясняется тем, что в январе возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) составило всего 0,03 млрд грн, и план поступлений был перевыполнен на 38,7%, или на 16,59 млрд грн.
По итогам двух месяцев этого года в счет возмещения НДС было выплачено 17,01 млрд грн, что на 6,6% превысило показатели двух месяцев прошлого года.
В целом налоговые поступления за январь-февраль-2017 увеличились к январю-февралю-2016 на 80,8% - до 62,25 млрд грн, тогда как таможенные - на 34,4%, до 40,35 млрд грн. Временный план на два месяца этого года по ним был перевыполнен соответственно на 8,4% и 12%.
В целом общий фонд госбюджета получил за январь-февраль-2017 105,22 млрд грн, что на 10% превысило плановый показатель и на 58,6% - показатель января-февраля-2016.
Госказначейство также сообщило об увеличении доходов местных бюджетов за первые два месяца этого года на 48,4% к первым двум месяцам прошлого года - до 29 млрд грн, в частности, в феврале они увеличились на 43% - до 16,36 млрд грн.
Поступления единого социального взноса (ЕСВ) в феврале-2017, когда впервые должен был проявиться эффект повышения минимальной зарплаты вдвое - до 3200 грн, увеличились к февралю-2016 на 43,1% и составили 13,55 млрд грн.
В целом за два месяца ЕСВ увеличился на 24,2% - до 24,63 млрд грн.
Как сообщалось, доходы госбюджета Украины в 2017 году определены в размере 731,03 млрд грн, в том числе общего фонда - 673,74 млрд грн, что соответственно на 20,3% и 17,1% превышает доходы, закрепленные в госбюджете на 2016 год.
Расходы госбюджета в этом году запланированы в объеме 800,03 млрд грн, в том числе общего фонда - 739,71 млрд грн, превышая плановые расходы госбюджета-2016 соответственно на 17,4% и 14,3%.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Блокада vs. Курс. Грозит ли гривне обвал
"Валютная паника", анонсированная в связи с торговой блокадой ОРДЛО, отменяется, так и не начавшись. Похоже, появляется все больше предпосылок для развенчания мифа о том, что торговые отношения с Донбассом являются гарантией стабильности гривны, коль миф о том, что Донбасс кормит Украину, уже давно развенчан.
ТОП-НОВОСТИ
|Гонтарева допускает возможность своей отставки после 4-го транша МВФ по программе EFF, но предупредит за месяц
Отвечая на вопросы о причинах возможной отставки, глава Нацбанка привела пример, когда накануне батальон "Азов" выставил под центральный входом в центробанк гроб с ее головой. "Если вся страна считает это нормальной ситуацией, то так это и есть", – сказала В.Гонтарева.
|МВФ прислал финальную версию меморандума 1 марта, - Гонтарева
|Зачем Путин поднял по тревоге Чечню, Крым и "гибридов"
Ничего нового не происходит - как было уже не раз в случае обострения ситуации (а у многих есть понимание, что ситуацию с "отжимом" промышленных предприятий Киев просто не может не оставить без ответа) на оккупированных территориях Донбасса Кремль начинает "бряцать оружием".
|НБУ сохранил учетную ставку на 14%
Нацбанк отмечает, что экономика страны продолжает восстанавливаться, в том числе за счет благоприятной внешней конъюнктуры и высокого инвестиционного спроса. Оживление экономической активности, по мнению Нацбанка, продолжает рост спроса на рабочую силу.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Дефицит текущего счета платежного баланса в январе составил $26 млн
|Госбюджет-2017 в январе-феврале перевыполнен на 9,2% - Госказначейство
Госказначейство уточняет, что в феврале бюджет получил 52,59 млрд грн, что на 12%, или 7,19 млрд грн, меньше плана, однако это объясняется тем, что в январе возмещение НДС составило всего 0,03 млрд грн, и план поступлений был перевыполнен на 38,7%, или на 16,59 млрд грн.
|Ползучее наступление. Почему террористы активизировались под Донецком
|Когда главям ОРДЛО прилетит "ответка" от Рината?
|Курс доллара на межбанке встретил весну небольшим снижением
|НБУ упростил процедуру проведения валютных операций для клиентов банков
Национальный банк упростил процедуру проведения операций клиентов банков по покупке иностранной валюты/перечислению средств за пределы Украины в пользу нерезидентов и изменил порядок контроля с целью предупреждения рисковых валютных операций на банковском рынке.
|Захарченко планирует передать "национализированные предприятия" Донбасса Курченко: СБУ опубликовала запись разговора
Это интересно
|Как найти интересные идеи для бизнеса
|Samsung зарегистрировала марку сгибаемого смартфона Galaxy X в Южной Корее
|Energizer представила защищённый смартфон с двойной камерой
|Скандал с подушками безопасности обойдётся Takata минимум в миллиард долларов
|SpaceX планирует отправить космических туристов к Луне в 2018 году
|Технология быстрой зарядки Super mCharge оставляет по результативности далеко позади технологии VOOC и Quick Charge
В качестве тестового образца, призванного убедить в заявленных возможностях Super mCharge, представители Meizu использовали прототип смартфона с батареей на 3000 мА·ч. Пятиминутное подключение к сети 220 В обеспечило 30-процентный уровень заряда батареи, а отметка в 60 % была преодолена уже спустя 10 минут.
|Руководство Samsung ушло в отставку из-за обвинений в коррупции