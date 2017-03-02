Ясиноватский блокпост, Донецкий аэропорт и поселок Спартак в последние дни стали главной сценой боевых действий на Донбассе.

В последний день зимы в зоне АТО было очень жарко, особенно на северных и восточных окраинах Донецка.

Если верить оперативной информации "с полей", то позавчера в течение всего дня и вчера на протяжении большей ее части на линии ДАП - Спартак - ЯБП велись бои между Вооруженными силами Украины и российско-террористическими войсками. Сразу следует отметить, что все три вышеупомянутых пункта по состоянию на сегодня находятся под контролем террористов.

Село Спартак и Донецкий аэропорт находятся почти рядом и прославились во время известных всем событий 2014-2015 годов. Стоит только вспомнить, что в попытках захватить Спартак, боевики потеряли десятки танков, не говоря о потерях живой силы. А о героической обороне Донецкого аэропорта легенды начали составлять еще во время этой самой обороны, а сейчас уже фильмы снимают на эту тему, поэтому повторяться нет смысла.

Другое дело - Ясиноватский блокпост. Он находится немного в стороне с северной стороны - на своеобразном "пятачке" между Авдеевкой, Ясиноватой и Донецком. Ценен он тем, что именно там находится стратегически важная Ясиноватская развязка на трассе Донецк - Горловка. Контролируя это место, можно контролировать сообщение между тремя упомянутыми городами. Именно поэтому здесь и обустроили свой блокпост (он получил название ЯБП, или Ясиноватский блокпост) террористы - непосредственно под развязкой.

Решение, кстати, довольно мудрое и правильное. Данная трасса, а особенно развязка, представляет собой большую ценность для обеих сторон конфликта, поэтому ее целенаправленно разрушать никто не будет, а постарается завладеть ею. Этот фактор добавляет форы той стороне, которая его обороняет, и усложняет задачу тем, кто пытается ее захватить.

На этом фото 2015-го года Андрея Рымарука из проекта "Вернись живым" хорошо видно, насколько миниатюрным является данный плацдарм боевых действий. И насколько важным, потому что не только блокирует передвижение боевиков между Донецком и Горловкой, но и открывает прямой путь украинской армии для окружения и освобождения Ясиноватой.

Кстати, буквально неделю назад, в ночь с 22 на 23 февраля, на участке ДАП - Спартак - ЯБП уже велись ожесточенные бои, в процессе которых здесь были задействованы не только стрелковое оружие и минометы, но и артиллерия и даже бронетехника. Тогда террористам удалось отстоять свои территориальные позиции, хотя они и понесли значительные потери в живой силе.

И вот, после небольшого затишья, здесь снова разгорается настоящая локальная война. Причем, чтобы вы понимали всю серьезность того, что там происходило: канонаду боя хорошо было слышно даже в Макеевке, которая находится относительно далеко восточнее, за Донецком.

Очевидцы из числа местного населения (не все из них "ватных" взглядов) сообщают в соцсетях, что бой начался около часа ночи 28 февраля и продолжался практически непрерывно до обеда 1 марта. Тяжелая артиллерия менялась минометами и стрелковым оружием (крупнокалиберные пулеметы, в частности, было слышно), те в свою очередь сменялись бронетехникой, а когда вроде все стихало - "на работу" выходили снайперы.

Известно, что со стороны Украины бой ведет героическая уже 72-я бригада, которой со стороны "ДНР" противостоит так называемая элита террористических войск - 100-я бригада Республиканской гвардии ДНР" и 11-й мотострелковый полк.

Причем, еще в начале февраля ситуация на этом участке фронта была такой, что у террористов заканчивались как человеческие ресурсы, так и запас боекомплекта. Но уже традиционно в решающий момент в ситуацию вмешалась Россия, которая сейчас поддерживает боеспособность боевиков в достаточном для сдерживания "ползучего наступления" ВСУ состоянии.

Оно и понятно: если украинские войска возьмут ЯБП, выбьют боевиков из Донецкого аэропорта и освободят Спартак - путь на Донецк откроется сразу с трех направлений и "столица "ДНР" окажется в полукольце. А падение Донецка будет означать начало конца русского мира в Украине.

Ситуация для террористов осложняется тем, что на днях они потеряли Донецкую фильтровальную станцию (ДФС), геолокация которой является очень удобной для обустройства там опорного пункта ВСУ.

Поэтому, исходя из всего вышесказанного, бои на дуге ДАП - Спартак - ЯБП имеют важное стратегическое значение в первую очередь для Вооруженных сил Украины. Если здесь удастся одержать такую же победу, как в декабре на Светлодарской дуге, то это может стать переломным моментом в российско-украинской войне.