"Отжим" заводов и шахт украинской юрисдикции на территории "Д-ЛНР" идет полным ходом и своей оперативностью чем-то напоминает события в Крыму весной 2014 года, когда оккупационные власти во главе с "Гоблином" Аксеновым аналогичным образом захватывали предприятия на полуострове. Сейчас главарь "ДНР" Александр Захарченко уже победно отчитывается о "национализации" около 40 предприятий на территории ОРДЛО. Впрочем, Донбасс - не Крым. Захарченко должен хорошо помнить бурные 90-е, и то, что тогда делали на Донбассе за фокусы с "отжимом" бизнеса. Потому что то, что сейчас делает вожак "ДНР" с бизнесом Ахметова - это не по "понятиям". За такое наказывают.

О том, что "ответки" от Рината будут уже вскоре, стало понятно после того, как "Укртелеком", который связывают с этим олигархом, сообщил о прекращении предоставления услуг на неподконтрольной части Донецкой области из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети и захвата офиса вооруженными лицами. Кроме того, "Гуманитарный штаб Рината Ахметова" сделал официальное заявление о прекращении деятельности на территории так называемых "ЛНР" и "ДНР". Якобы это связано с тем, что вооруженные люди препятствуют работе распределительного центра на "Донбасс Арене" и всех пунктах выдачи.

Раскручивать катастрофичность ситуации с "Гумштабом" начали и ориентированные на Ахметова "политические мигранты", которые сейчас сидят в РФ. Чего только стоит пост бывшего нардепа- "регионала" Сергея Левченко, который, кстати, во время событий в Донецке лично заводил в админучреждения некоего Павла Губарева. "Все возмущены и обеспокоены - как могли заблокировать работу гуманитарного штаба Рината Ахметова?! Жители Донецка привыкли к этой помощи, многим она помогла выжить. Отжимают у богатых заводы, врываются в офисы и дома - это понятно! Никто ничего другого от них не ожидал. Но зачем забирать у простых людей доступ к продуктовым наборам выживания?", - написал Левченко в Facebook.

Можно ожидать, что одними лишь информационными "гудками" у Ахметова не ограничатся. Чем сильнее на оккупированных территориях будут ущемлять его бизнес и зачищать его людей, тем чаще Захарченко придется оглядываться. Билет в ад ему могут выписать очень быстро и качественно: специалисты этого профиля в мире не переведутся никогда. И будут это не украинские ДРГ, а некие мстители за устроенный им беспредел с "отжимом" чужого добра.

Если же Захарченко надеется, что его спину прикроют россияне, то глубоко ошибается. Им был нужен идиот, который выполнит спецзадание по "национализации". Он это сделал. После чего стал хорошей мишенью, в том числе, для русских. От мертвого Захарченко им больше пользы, чем от живого. "Отжатым" предприятиям этот персонаж все равно совета не даст из-за отсутствия понимания, что с ними делать. Поэтому максимум, что он заслужил от России - стать героем пропагандистского кино или сюжета на канале Дмитрия Киселева. Как Гиви с Моторолой ...

