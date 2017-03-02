Финансовые новости
- |
- 02.03.17
- |
- 10:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Когда главям ОРДЛО прилетит "ответка" от Рината?
08:19 02.03.2017 |
"Отжим" заводов и шахт украинской юрисдикции на территории "Д-ЛНР" идет полным ходом и своей оперативностью чем-то напоминает события в Крыму весной 2014 года, когда оккупационные власти во главе с "Гоблином" Аксеновым аналогичным образом захватывали предприятия на полуострове. Сейчас главарь "ДНР" Александр Захарченко уже победно отчитывается о "национализации" около 40 предприятий на территории ОРДЛО. Впрочем, Донбасс - не Крым. Захарченко должен хорошо помнить бурные 90-е, и то, что тогда делали на Донбассе за фокусы с "отжимом" бизнеса. Потому что то, что сейчас делает вожак "ДНР" с бизнесом Ахметова - это не по "понятиям". За такое наказывают.
О том, что "ответки" от Рината будут уже вскоре, стало понятно после того, как "Укртелеком", который связывают с этим олигархом, сообщил о прекращении предоставления услуг на неподконтрольной части Донецкой области из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети и захвата офиса вооруженными лицами. Кроме того, "Гуманитарный штаб Рината Ахметова" сделал официальное заявление о прекращении деятельности на территории так называемых "ЛНР" и "ДНР". Якобы это связано с тем, что вооруженные люди препятствуют работе распределительного центра на "Донбасс Арене" и всех пунктах выдачи.
Раскручивать катастрофичность ситуации с "Гумштабом" начали и ориентированные на Ахметова "политические мигранты", которые сейчас сидят в РФ. Чего только стоит пост бывшего нардепа- "регионала" Сергея Левченко, который, кстати, во время событий в Донецке лично заводил в админучреждения некоего Павла Губарева. "Все возмущены и обеспокоены - как могли заблокировать работу гуманитарного штаба Рината Ахметова?! Жители Донецка привыкли к этой помощи, многим она помогла выжить. Отжимают у богатых заводы, врываются в офисы и дома - это понятно! Никто ничего другого от них не ожидал. Но зачем забирать у простых людей доступ к продуктовым наборам выживания?", - написал Левченко в Facebook.
Можно ожидать, что одними лишь информационными "гудками" у Ахметова не ограничатся. Чем сильнее на оккупированных территориях будут ущемлять его бизнес и зачищать его людей, тем чаще Захарченко придется оглядываться. Билет в ад ему могут выписать очень быстро и качественно: специалисты этого профиля в мире не переведутся никогда. И будут это не украинские ДРГ, а некие мстители за устроенный им беспредел с "отжимом" чужого добра.
Если же Захарченко надеется, что его спину прикроют россияне, то глубоко ошибается. Им был нужен идиот, который выполнит спецзадание по "национализации". Он это сделал. После чего стал хорошей мишенью, в том числе, для русских. От мертвого Захарченко им больше пользы, чем от живого. "Отжатым" предприятиям этот персонаж все равно совета не даст из-за отсутствия понимания, что с ними делать. Поэтому максимум, что он заслужил от России - стать героем пропагандистского кино или сюжета на канале Дмитрия Киселева. Как Гиви с Моторолой ...
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Когда главям ОРДЛО прилетит "ответка" от Рината?
|Курс доллара на межбанке встретил весну небольшим снижением
|НБУ упростил процедуру проведения валютных операций для клиентов банков
Национальный банк упростил процедуру проведения операций клиентов банков по покупке иностранной валюты/перечислению средств за пределы Украины в пользу нерезидентов и изменил порядок контроля с целью предупреждения рисковых валютных операций на банковском рынке.
|Захарченко планирует передать "национализированные предприятия" Донбасса Курченко: СБУ опубликовала запись разговора
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Как Захарченко доказал полезность Семенченко делу "Новороссии"
|Гройсман вновь предлагает всему составу руководства ФГИ подать в отставку
|Совет НБУ одобрил оценку деятельности правления в 2016
|Станет ли Иран яблоком раздора между Россией и США?
|Судья Чаус сам сдался молдавским правоохранителям, - антикоррупционный прокурор Молдовы
|После утверждения порядка ввоза/вывоза товаров из района проведения АТО будет отдельно принят их перечень - Гройсман
|Кабмин Украины утвердил порядок ввоза и вывоза товаров из района проведения АТО
Это интересно
|SpaceX планирует отправить космических туристов к Луне в 2018 году
|Технология быстрой зарядки Super mCharge оставляет по результативности далеко позади технологии VOOC и Quick Charge
В качестве тестового образца, призванного убедить в заявленных возможностях Super mCharge, представители Meizu использовали прототип смартфона с батареей на 3000 мА·ч. Пятиминутное подключение к сети 220 В обеспечило 30-процентный уровень заряда батареи, а отметка в 60 % была преодолена уже спустя 10 минут.
|Руководство Samsung ушло в отставку из-за обвинений в коррупции
|Новый Volvo XC60 научится уворачиваться от препятствий
Новая система безопасности вмешается в управление автомобилем только в том случае, когда автоматическое экстренное торможение не позволит избежать столкновения. Функция работает на скорости от 50 до 100 километров в час, позволяя избежать столкновения не только с машинами, но и пешеходами и крупными животными.
|Новая версия шлема Samsung Gear VR будет поставляться с портативным контроллером
Беспроводный контроллер оснащён сенсорной панелью, стилизованным спусковым крючком и кнопками «Домой», «Назад», а также «качелькой». Сенсорная панель обеспечивает более быстрое взаимодействие с виртуальной средой, с возможностью выбора точки, перетаскивания, наклона и стрельбы, в то время как «курок» улучшает игровой опыт.
|Uber обвинили в краже у Google технологий беспилотного автомобиля
|Определены требования к первым мобильным сетям пятого поколения