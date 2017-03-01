Вопреки негативным ожиданиям банкиров, весна началась на межбанке с небольшого удешевления доллара - на одну копейку: 1 марта межбанк закрылся в рамках 27,16-27,19 грн./$, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

По его словам, валютные продажи сегодня совсем немного уступали спросу, отсюда и незначительные курсовые колебания.

«Открытие торговой сессии состоялось на уровнях 27,18-27,22 грн./$, после чего котировки скорректировались в диапазон 27,16-27,19 грн./$, в котором и завершился первый торговый день наступившей весны», - уточнил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Объем долларовой торговли подрос совсем немного: со вчерашних $241,36 млн. до $243,62 млн. Межбанку не хватало небольшой суммы доллара.

«Небольшой разрыв между уровнем покупки и продажи все же позволил не выходить на рынок Нацбанку с аукционом по продаже», - отметил Олег Куринной.

Можно с уверенностью утверждать, что валютный рынок пока в полной мере не ощутил все последствия от недавних выплат по налогу на добавленную стоимость: 28 февраля Госказначейство перечислило бизнесу 8,6 млрд грн. Они лишь немного сказались на межбанке. Также как и другие факторы.

«Выплаты НДС оказали диаметрально противоположное влияние на обе стороны рынка. С одной стороны, спрос на валюту вырос, поскольку у импортеров появилась ликвидность для покупки долларов. С другой стороны, у экспортеров также появилась гривна, следовательно, они стали меньше продавать валюту. Дополнительное давление на курс гривны оказывают покупки валюты под репатриацию дивидендов и неопределенность вокруг ситуации с энергетической блокадой на востоке страны», - отметил Станислав Верхградский.

Другой интересный момент - наличный доллар начал перетекать из касс на межбанк: банки стали скупать валюту у людей и продавать на безналичном рынке. Так удавалось только вчера, и в небольших объемах, но все же.

«Ситуация, при которой наличный доллар стоил дешевле безналичного, возникла вчера в первой половине дня и длилась недолго. Уже после обеда долгожданный зазор между ценой продажи наличного доллара и ценой покупки долларов на межбанке исчез. Банки всегда внимательно отслеживают такие ситуации на валютном рынке и вчера, конечно, не упустили возможность дополнительного заработка при переливе валюты с наличного рынка на безналичный», - отметил Верхградский.

Выплаты по НДС и покупки доллара под репатриацию дивидендов продолжат давить на межбанк и курс доллара и завтра.

«По нашим ощущениям, подобная ситуация продлится еще несколько ближайших дней, пока компании будут продолжать выводить дивиденды и приобретать под это валюту. В остальном, безналичный рынок сможет продержаться достаточно ровно при условии, если экономическая нестабильность из-за ситуации в зоне АТО будет разрешена. Позитивное влияние на курс сможет оказать пополнение золотовалютных резервов за счет ожидаемого в марте кредитного транша МВФ», - заверил Олег Куринной.

Он спрогнозировал на 2 марта небольшое подорожание доллара, и торговлю в рамках 27,15-27,25 грн./$.

Станислав Верхградский ждет, что межбанк войдет в этот курсовой коридор прямо на старте торгов. «Завтра межбанк продолжит ощущать последствия выплат по возмещению НДС. Появление на торгах Нацбанка при текущей ситуации считаем маловероятным», - считает он.

Кассы же продолжат оперативно реагировать происходящее на безналичном рынке.

«Наличный курс доллара после вчерашнего роста сегодня немного спустился в виду стабилизации межбанковского рынка. С утра котировали 27,12-27,22 грн./$, но оживленного спроса со стороны клиентов не наблюдалось, и рынок начал проседать до уровня 27,10-27,16 грн./$», - рассказал Верхградский.