Национальный банк упростил процедуру проведения операций клиентов банков по покупке иностранной валюты/перечислению средств за пределы Украины в пользу нерезидентов и изменил порядок контроля с целью предупреждения рисковых валютных операций на банковском рынке.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

В частности клиентам банков не нужно ждать разрешения НБУ на проведение указанных валютных операций.

Уполномоченные банки будут информировать Национальный банк о таких операциях клиентов после их проведения.

В случае возникновения у НБУ сомнений в законности операций в банк может быть направлено требование, по которому НБУ может приостановить осуществление отдельных валютных операций клиентов.

Возобновить проведение таких операций банк сможет только после получения отдельного сообщения от НБУ.

Кроме того, если клиент, валютные операции которого вызвали сомнения в НБУ, перешел на обслуживание в другой банк, уполномоченный банк обязан сообщить об этом НБУ.

Банк, в котором клиент открывает текущие счета, имеет право обратиться в предыдущие обслуживающие банки по информации, полученной от НБУ и которая касается сомнительных операций клиентов.

Указанные изменения утверждены постановлением №15 от 28 февраля.

Постановление вступает в силу с 22 марта 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, 24 февраля Национальный банк пересмотрел подходы к лицензированию операций физических лиц по размещению средств на зарубежных счетах и осуществление инвестиций за пределы Украины.