Сводный индекс производства товаров и услуг (СИП) в Украине в январе 2017 года вырос на 7% по сравнению с январем 2016 года, а ВВП возрос на 5,1%, такие расчеты обнародовало Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) в среду.

"С одной стороны существенное влияние на рост индекса оказала низкая база производственной деятельности в 2016 году, обусловленная транзитными ограничениями в начале прошлого года со стороны РФ. С другой - поддержку индикатору оказал стремительный рост цен на мировых товарных рынках и активизация инвестиционного спроса", - отмечено в отчете МЭРТ.

Министерство уточняет, что рост секторов, направленных на удовлетворение инвестиционных потребностей (строительство, машиностроение, металлургическое производство и производство стройматериалов), обеспечил около 60% прироста СИП.

Помимо этого, поддержку индексу оказало увеличение объемов транзита через газотранспортную систему Украины, реализация аграриями урожая прошлого года и повышение потребительского спроса на фоне роста минимальной заработной платы.

В то же время сдерживающими факторами выступили ситуативные логистические проблемы угледобывающих предприятий на востоке страны и сложная эпизоотическая ситуация в животноводстве.

В целом в первом квартале 2017 года МЭРТ ожидает более умеренной динамики роста ВВП по сравнению с январем, что будет обусловлено как более высокой базой сравнения за аналогичный период прошлого года, так и ощутимым влиянием блокады железнодорожного сообщения.

Тем не менее, министерство ожидает сохранение в первом квартале 2017 года положительной динамики ВВП.