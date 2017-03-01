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Как Захарченко доказал полезность Семенченко делу "Новороссии"
17:09 01.03.2017 |
Вчера Служба безопасности Украины опубликовала весьма любопытные переговоры главаря террористической ДНР Александра Захарченко со своим подчиненным Д.В. Трапезниковым, занимающим пост "начальника управления внутренней и внешней политики" администрации главы "ДНР".
На записи Захарченко обсуждает с Трапезниковым текст знаменитого "ультиматума", выставленного Украине российскими марионетками. При этом "глава молодой республики" интересуется, не смущает ли Трапезникова что-либо в заявлении. Последний честно признается, что таки смущает. "Меня только один момент смущает, что написано в виде ультиматума. Что, если до среды, до 1 марта, до 00:00 часов не отменят блокаду - мы примем эти меры. А если вдруг отменят? Тогда что мы заднюю включаем?", - интересуется у Захарченко подчиненный.
Главарь "республики" все смущения Трапезникова убрал одним простым ответом: "Та, нет". Правда после этого Захарченко грязно ругается, отмечая, что текст то уже согласован (видимо с московскими кураторами), и интересуется дальше: "А там сказано, что мы теперь делаем им блокаду, сказано?". На это Трапезников предлагает Захарченко зачитать его же заявление, но "глава республики", видимо, не хочет этого слушать и просит добавить в текст "одну единственную вещь: "Нам на самом деле все равно, какую блокаду делают они, мы теперь делаем блокаду Украине. Теперь мы уже не будем давать им уголь ни хера, все".
Дословно слова Захарченко никто в заявление, разумеется, не включал. В итоге этот "ультиматум", подписанный и Захарченко и Плотницким выглядел так: "Мы вынуждены объявить, что если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР. Мы перестанем поставлять уголь на Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты. Мы будем перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран. Именно это и было одним из наших первых программных обещаний в момент провозглашения наших Республик".
Выводы из перехваченной беседы Захарченко напрашиваются сами собой и СБУ не преминула этими выводами поделиться. Как отметили с службе, переговоры показывают, что верхушка террористической организации "ДНР" на самом деле "заинтересована в этой блокаде, и доказывают искусственность соответствующих "ультиматумов" украинской власти". Выходит так, что боевики просто использовали ситуацию с блокадой для "национализации" предприятий, которые остались на временно оккупированных территориях.
Помимо прочего разговор Захарченко позволяет с новой стороны посмотреть на главных идеологов блокады - нардепов от "Самопомощи" Семена Семенченко (он же Константин Гришин), Егора Соболева, да и на других "блокадников" вместе с ними.
Как видим, они оказали "русскому миру" и "Новороссии" неоценимую услугу, позволив красиво, без шума и пыли устроить дерибан предприятий, которые остались на захваченной ими территории. Сделать это по собственной инициативе было бы несколько сложней, поскольку "национализация" неминуемо приведет к остановке предприятий и оставит без средств к существованию тысячи и без того не сильно жирующих в оккупации людей. Теперь же у террористических властей есть замечательное прикрытие, мол, это Украина сама перекрывает вам клислород, а мы о народе только печемся. А раз Украина сама отрекается от вас, то нужно выполнять "программные обещания молодых республик".
Так что Захарченко может выдать Семенченко какую-нибудь из местных медалек, благо разных республиканских цацек там придумали уже достаточно.
Для нас же остается другой вопрос - осознано или неосознанно организаторы блокады льют воду на мельницу Путина и Новороссии? Либо Семенченко, Соболев и другие тайные агенты Кремля, либо просто "полезные идиоты". Как бы там ни было, свою пользу делу Новороссии они уже доказали.
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|Как Захарченко доказал полезность Семенченко делу "Новороссии"
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