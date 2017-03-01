Фонд госимущества Украины в полном своем составе неэффективно управляет госимуществом, и от этого государство теряет миллиарды гривень, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Вам надо всем вместе собраться, написать заявление и уволиться", - сказал премьер на заседании правительства в Киеве в среду, обращаясь к первому заместителю главы Дмитрию Парфененко, добавив, что это стоило бы сказать главе ФГИ Игорю Билоусу.

Д.Парфененко, в целом согласившись с премьером, в свое оправдание сказал, что отвечает за аренду, а планы бюджетных поступлений от аренды постоянно перевыполняются.

"Это вам неправильно устанавливают планы", - отреагировал В.Гройсман.

"Я подчеркиваю, что не буду всего этого терпеть, просто подчеркиваю это", - подытожил премьер.

Как сообщалось, В.Гройсман в начале декабря на заседании правительства заявил, что неудачный повторный конкурс по продаже 99,567% акций ПАО "ОПЗ" продемонстрировал неспособность ФГИ в его нынешнем состоянии и при нынешнем руководстве эффективно проводить приватизацию.

"Я бы уволил всех, кто управляет Фондом госимущества. Если бы это были мои полномочия, все были бы уже уволены", - заявил тогда премьер.

Спустя неделю глава правительства поручил отложить принятие всех решений по поднимаемым ФГИ вопросам до проведения аудита деятельности этого ведомства.

