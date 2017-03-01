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Совет НБУ одобрил оценку деятельности правления в 2016
12:56 01.03.2017 |
Совет Национального банка одобрил оценку деятельности правления в 2016 году.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.
28 февраля совет Национального банка в ходе заседания заслушал отчет о деятельности правления Нацбанка в 2016 году.
По его результатам совет одобрил оценку деятельности правления по выполнению основных принципов денежно-кредитной политики в 2016 году и рекомендации правлению НБУ и правительству Украины.
"Сегодняшнее заседание показало, что несмотря на финансово-экономические трудности нашего государства, Национальный банк смог мобилизовать все ресурсы и выполнить главную цель, определенную основными принципами денежно-кредитной политики на 2016 год", - отметил председатель совета Богдан Данилишин.
Вместе с тем теперь перед Национальным банком стоят не менее сложные задачи - добиться ценовой стабильности в Украине, стабильности банковской системы и возобновления экономического роста.
Он напомнил, что в 2015 году падение реального ВВП составил 9,9%.
"Понятно, что отсутствие ценовой стабильности и стабильности банковской системы не способствовали соблюдению устойчивых темпов экономического роста. Прирост реального ВВП на 2,2% в 2016 году свидетельствует о возможности возобновления экономического роста в последующие годы. Считаю, что Национальный банк способен постепенно восстановить ценовую стабильность и обеспечить выполнение своей основной функции" - отмечал Богдан Данилишин.
Совет подчеркнул, что анализ глобальных тенденций, макроэкономических данных, материалов, представленных правлением, дают основания утверждать, что реализация денежно-кредитной политики отвечала установленным целевым ориентирам.
Совет признал, что показатель потребительской инфляции в 2016 году был снижен до установленного целевого уровня, а сам уровень согласуется с целевыми ориентирами.
Вместе с тем совет констатировал, что в 2016 году продолжался банковский кризис: в течение года количество действующих банков сократилось с 117 до 96.
Национализация в конце 2016 года Приватбанка хотя и способствовала быстрой локализации проблем крупнейшего банка страны, однако сама по себе еще не позволила их окончательно решить.
Резкое ухудшение в 2016 году текущего счета платежного баланса (-3,4 млрд долларов по сравнению с -0,2 млрд в 2015 году) было обусловлено более трехкратным ростом дефицита внешней торговли товарами и услугами.
Все это вместе с низким уровнем суверенного рейтинга страны и сохранением ее значительного внешнего долга обусловливает высокую национальную зависимость от новых внешних заимствований, прежде всего в рамках финансовой программы EFF.
Совет отмечает, что в течение 2016 на валютном рынке наблюдались признаки определенной стабилизации.
В частности, существенно замедлилось курсовое обесценивание гривны.
Однако из-за структурных недостатков национальной экономики и неустойчивость внешней конъюнктуры девальвационные риски остаются весьма ощутимыми.
В условиях превышения предложения над спросом Национальный банк проводил операции по покупке иностранной валюты для пополнения международных резервов.
Впрочем, такие операции фактически сдерживали тенденции укрепления гривны после эпизодов ее ослабления.
Как сообщали Українські Новини, совет Национального банка 31 января утвердил порядок разработки основных принципов денежно-кредитной политики и осуществления контроля за его проведением.
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