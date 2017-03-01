После утверждения Кабинетом министров Украины порядка ввоза и вывоза товаров из района проведения антитеррористической операции (АТО), будет отдельно принят перечень таких товаров, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Сегодня мы рассмотрим внесенный Службой безопасности Украины, это их компетенция, порядок перемещения товаров, рассмотрим его и надеюсь на то, что его примем. Следующая позиция - нам нужно утвердить, это Министерство по временно оккупированным территориям и Министерство экономики, вот тот минимальный перечень необходимых компонентов и материалов", - сказал он в ходе заседания Кабинета министров Украины в среду.

Министр по вопросам временно оккупированной территории и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш отметил, что постановление регулирует порядок перемещения товаров, а не торговли с неподконтрольными территориями.

"Мы просим короткий промежуток времени отработать с Министерством экономики и с Государственной фискальной службой и Службой безопасности, детальный перечень товаров", - сказал министр.

Он уточнил, что для завершения разработки перечня необходимо время до конца дня.

По словам В.Черныша, товары, которые будут перемещаться в зоне АТО, согласно порядку, будут обеспечивать предприятия, работающие в правовом поле Украины.

Министр добавил, что от перемещения товаров зависит горно-обогатительная промышленность, угледобывающая, металлургическая и энергетическая промышленности.

