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Кабмин Украины утвердил порядок ввоза и вывоза товаров из района проведения АТО
12:32 01.03.2017 |
Кабинет министров Украины утвердил порядок перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции (АТО).
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в Киеве в среду.
"Решение предусматривает установку контрольных пунктов, которые будут заниматься отслеживанием перемещения и соответствия решениям, которые мы принимаем. Самое главное - все то, что будет принято - разрешено, все другое запрещено, абсолютно все", - сказал В.Гройсман перед принятием данного решения.
Представляя проект решения Кабмина, начальник штаба антитеррористического центра при СБУ Геннадий Кузнецов отметил, что проект порядка направлен на определение правового режима перемещения товаров, в том числе признанных гуманитарной помощью в районы или из районов проведения АТО через линию столкновения или в ее пределах.
По его словам, действие этого документа распространяется на физлиц и субъектов хозяйствования, которые осуществляют такие перемещения.
"Субъектам хозяйствования запрещается перемещать на временно неконтролируемую территорию и с неконтролируемой за исключением, продуктов питания, согласно закону Украины о безопасности и качестве продуктов питания, которые перемещаются в составе гуманитарных грузов, лекарственных препаратов, тоже разрешены исключительно в составе гуманитарных грузов, товаров и продукции, в том числе которые обеспечивают функционирование и обслуживание или необходимы в производственном процессе металлургической, горно-обогатительной, угледобывающей и энергетической отраслей, объектов критической инфраструктуры", - сказал Г.Кузнецов.
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