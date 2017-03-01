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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Судья Чаус сам сдался молдавским правоохранителям, - антикоррупционный прокурор Молдовы

12:42 01.03.2017 |

Политика

 

Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь заявляет, что подозреваемый во взяточничестве судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус сам сдался правоохранителям в Кишиневе.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Он сам явился вчера (28 февраля) в полицию и сдался с поличным, (признавшись) в том, что он совершил преступление, незаконно перейдя границу", - сказал Морарь.

По его словам, Чаус немного изменился физически, похудел.

"Он не очень был похож на те фотоснимки, которые были направлены коллегами из Украины", - отметил он.

На данный момент он задержан на трое суток, но прокуратура будет обращаться в суд о избрании ему меры пресечения.

Как сообщали Українські Новини, правоохранители задержали Чауса в Молдове.

Как сообщалось, 9 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) разоблачили Н.Чауса в получении взятки в размере $150 тыс. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного частного домовладения.

Верховная Рада 6 сентября поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест (взятие под стражу) судьи Н.Чауса. Спикер парламента Андрей Парубий сразу же подписал эти два постановления.

В САП в тот же день сообщили, что Н.Чаус находился в оккупированном РФ Крыму.

Соломенский райсуд Киева 12 сентября дал разрешение на задержание Н.Чауса.

В начале октября директор НАБУ Артем Сытник допустил, что Н.Чаус сам вернется в Украину, а также отметил, что готовятся документы для обращения в Интерпол.

21 октября НАБУ направило в Интерпол документы с просьбой объявить в международный розыск судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. С 11 ноября 2016г судья находился в международном розыске по линии Интерпола с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину. Его подозревают в совершении преступления по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
По материалам: Українські Новини
 

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