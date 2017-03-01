Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь заявляет, что подозреваемый во взяточничестве судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус сам сдался правоохранителям в Кишиневе.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Он сам явился вчера (28 февраля) в полицию и сдался с поличным, (признавшись) в том, что он совершил преступление, незаконно перейдя границу", - сказал Морарь.

По его словам, Чаус немного изменился физически, похудел.

"Он не очень был похож на те фотоснимки, которые были направлены коллегами из Украины", - отметил он.

На данный момент он задержан на трое суток, но прокуратура будет обращаться в суд о избрании ему меры пресечения.

Как сообщали Українські Новини, правоохранители задержали Чауса в Молдове.