Как сообщалось, 9 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) разоблачили Н.Чауса в получении взятки в размере $150 тыс. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного частного домовладения.
Верховная Рада 6 сентября поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест (взятие под стражу) судьи Н.Чауса. Спикер парламента Андрей Парубий сразу же подписал эти два постановления.
В САП в тот же день сообщили, что Н.Чаус находился в оккупированном РФ Крыму.
Соломенский райсуд Киева 12 сентября дал разрешение на задержание Н.Чауса.
В начале октября директор НАБУ Артем Сытник допустил, что Н.Чаус сам вернется в Украину, а также отметил, что готовятся документы для обращения в Интерпол.
21 октября НАБУ направило в Интерпол документы с просьбой объявить в международный розыск судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. С 11 ноября 2016г судья находился в международном розыске по линии Интерпола с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину. Его подозревают в совершении преступления по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.