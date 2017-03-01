Бои на Светлодарской дуге снова выходят на первый план в войне на Донбассе. К сожалению, для нас из этого участка фронта поступают негативные вести.

В результате минометного обстрела, 28-го февраля, погиб боец 54-й бригады, 23-летний Сергей Мокренко. В СМИ сообщали о двух погибших. Пресс-центр АТО в своем сведении также предоставил информацию, что погибли двое бойцов, однако никакой информации из Светлодарской дуги, традиционно, мы не узнали.

Но наблюдать за постепенным обострением на Светлодарской дуге мы могли с февраля месяца.

Волонтер Юрий Мысягин 14-го февраля сообщал, что боевики готовятся к новому обострению.

"Пусть никого не успокаивает временное затишье на Светлодарской дуге. Курсирует сепарская техника. Подвозят б/к. Происходит ротация люди. Укрепляются позиции. Наблюдатели сидят на позициях. Есть информация, что гости из-за перебрика зашли в немалом количестве, так как местных уже не хватает и те, что остались (не убежали), большого старания идти умирать не показывают. Ждем. Скоро начнется с новой силой" -написал он на своей странице в "Фейсбук".

16-го февраля, пресс-центр штаба АТО снова сообщил об очередном обострении на этом участке фронта. На Дебальцевском направлении происходили эпизодические обстрелы из минометов, пулеметов и гранатометов, били в частности севернее Калиновки и Нижнего Лозового.

22-го февраля волонтер Мысягин сообщил об обстрелах позиций 54-й бригады, которая огонь в ответ не вела из-за приказа.









Кроме этого поступала информация от "Информационного сопротивления" относительно активизации работы разведгрупп боевиков в районе Светлодарской дуги. Кроме этого, 24-го февраля в районе высоты 223.7 террористы осуществили попытку сблизиться с позициями ВСУ, но были вовремя обнаружены нашими армейцами и с боями вынуждены были отступить.

Впрочем, уже традиционными для Светлодарской дуги стали обстрелы боевиками наших позиций из 82-мм и 120-мм минометов в районе севернее Калиновки и Нижнего Лозового, также используют пулеметы, БТРы.

Информация от волонтеров и бойцов поступает тревожная. Террористы изрядно подпитанные живой силой и боеприпасами, вполне возможно, нацелены на бой за занятые ВСУ позиций в "волшебном лесу", бои за который продолжались в конце 2016-го года.

Что за "волшебный лес"

В феврале 2016-го ВСУ начали ползучее наступление на Светлодарской дуге, увенчавшееся захватом большой части "серой зоны" уже до конца лета. Украинскими войсками были заняты стратегические высоты вблизи поселка Луганское, что позволило приблизиться к Углегорску и Дебальцево, которые за "Минском-1" должны быть под украинским флагом.

После июньского прорыва 1-го и 25-го батальонов совместно с отрядом добровольцев "Правого сектора", которые атаковали и заняли опорный пункт противника на высоте 223, отряд получил приказ оставить высоту после нескольких часов боя и вернуться на исходные позиции. В том бою погиб известный доброволец, певец Василий Слипак, а также еще двое украинских военных.

Затем противник обезопасил господствующие высоты 223 и 216, создав передовые позиции между ними в лесопосадке. Там было оборудовано четыре опорника, которые просматривались частично с прилегающих высот и могли прикрываться огнем. С позиций в лесочке противник создавал угрозу для обороны 54-й бригады. На некоторое время ситуация вернулась к позиционным боям.

Но 18-го декабря противник провел обстрел наших позиций из леса, а в ответ командование 54-й бригады дало задачу ударной группе атаковать тот самый лесок. Боевики оставили все четыре позиции в лесу и откатились назад, на господствующие высоты. В результате боев наши захватили высоты "Звезда", "Крест", пятый и четвертый блокпосты. "Кикимору" террористы сначала смогли отбить, но ВСУ удержали позиции в лесу. Сегодня даже на картах боевиков "Кикимора" значится украинской.

С 19-го по 20-е декабря боевики пытались выбить ВСУ с занятых позиций, однако 23-го декабря усилиями 46-го батальона "Донбасс-Украина" в "серой зоне" было деоккупироовано село Новолуганское, где процветала контрабанда, а волонтер Юрий Мысягин рассказывал, что армия стоит в 5-6 км от Дебальцево. Попытки продвижения, по логике, были в районе Санжаровки.

Какие перспективы наступления террористов

"1-й армейский корпус" армии "ДНР", который состоит из пяти мотострелковых бригад, которые дислоцируются в Кальмиусском, Горловке, Донецке и Дебальцево, получил достаточное усиление для возобновления войны. Через пункты пропуска Должанский, Дмитровка, Изварино, Максимов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей было доставлено более 600 тонн боеприпасов; около 2000 тонн горюче-смазочных материалов; не менее 80 ББМ (включая танки); 10 артиллерийских систем (САУ и РСЗО).

Если говорить о численности боевиков - формально каждая бригада по штату должна насчитывать 4500 человек, но реально в зависимости от подразделения численность личного состава здесь колеблется в пределах - от 2500 до 4000.

Для террористов это направление является важным, поскольку прорыв обороны ВСУ даст возможность выйти к Углегорской ТЭЦ, к Светлодарску, а также на Бахмут и так далее.

Отбить позиции ВСУ в районе "волшебного леса" и Кикиморы, в определенной степени задача ключевае. Поскольку раньше из леса хорошо простреливались позиции 54-й бригады вблизи Луганского и Светлодарска.

На возобновление боев очень повлияет погода. Промерзлая, каменистая земля пока еще окончательно не стала грязью. И сейчас еще можно прогнозировать определенные попытки прорыва. Но весной, скорее всего, война здесь будет иметь позиционный характер с перестрелками.



