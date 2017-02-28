Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет министров на заседании в среду, 1 марта, примет порядок ввоза и вывоза товаров с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Мы завтра примем решение правительства по критическим позициям, которые важны для экономики Украины, обеспечения нашей энергетической независимости. И это будет правило, которое будет регламентировать перемещение именно критического, небольшого количества нужных компонентов", - сказал премьер в ходе совещания с представителями металлургической промышленности в Киеве во вторник.

По его словам, настоящие патриоты-участники блокады могли бы принять участие в контроле за перемещением товаров, не подрывая экономику страны и ее независимость.

Как сообщалось, ранее президент Украины Петр Порошенко поручил правительству пересмотреть и ограничить перечень товаров, которые разрешается перевозить через линию столкновения на Донбассе.

