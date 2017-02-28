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Аваков просит полномочий и решений Антитеррористического центра и Кабмина для снятия блокады ОРДЛО
14:24 28.02.2017 |
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призывает Антитеррористический центр (АТЦ) принять соответствующие решения по снятию блокады на Донбассе, которые бы правительство могло выполнить.
"Обращаюсь к народным депутатам: уважаемые коллеги, отсиживаться уже нужно заканчивать, давайте примем закон, что каждый гражданин Украины имеет право преграждать железнодорожное полотно. Вы бы хотели такой закон? Такого закона нет и не будет. Тогда давайте соблюдать те законы, которые есть и давайте дадим те полномочия силовым органам, чтобы восстановить здесь ситуацию. И я просил бы руководителей АТЦ взвешивать все соответствующие решения, Антитеррористического центра, который руководит всеми силовыми операциями в зоне антитеррористической операции, взвесить всё... принять соответствующее решение, и мы это решение обеспечим", - сказал А.Аваков в ходе совещания премьер-министра Владимира Гройсмана с представителями металлургической промышленности в Киеве во вторник.
Глава МВД заметил: "Либерализм нашего правительства не знает границ. Месяц нашей либеральной политики, ваших либеральных переговоров с инициаторами этой блокады… ни к чему не приводит. Надо принимать решения".
Обращаясь к премьеру, А.Аваков сказал: "Я, Владимир Борисович, думаю, что, даст Бог, к среде Вы дадите команду и служба подготовит наконец-то постановление Кабинета министров, который ужесточит порядок перехода".
Он также настаивает на разрешении ситуации минимального критического импорта – "товарообмена, который обеспечит только жизненно необходимые вещи для Украины, и этот вопрос законодательно будет урегулирован".
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