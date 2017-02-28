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МВФ опроверг информацию о том, что переговоры с Украиной отложены из-за возможной отставки Валерии Гонтаревой
11:46 28.02.2017 |
Об этом сообщила пресс-служба МВФ в ответ на запрос Голоса Америки.
"Достигнут значительный прогресс в принятии решений, которые были условием завершения третьего пересмотра программы со стороны МВФ. Продолжается обсуждение оставшихся вопросов", - сообщили в фонде.
"Мы надеемся на следующей неделе предложить Совету директоров МВФ завершение проверки", - сообщает пресс-служба МВФ.
В фонде отказалась комментировать возможную отставку Гонтаревой с должности главы НБУ.
"Мы не комментируем слухи", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в повестке дня заседаний Совета директоров МВФ, которая расписана до 6 марта 2017 года, вопрос дальнейшего сотрудничества с Украиной отсутствует.
17 февраля премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Украина находится на завершающей стадии формирования меморандума о дальнейшем сотрудничестве с МВФ. Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что переговоры с Украиной о выделении очередного транша на $1 млрд по кредитной программе продвигаются хорошо.
В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы расширенного финансирования (EFF). Всего программой предусморено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 года после годовалой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего го транша в размере $1 млрд.
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