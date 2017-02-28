Кто обстреливает крупнейшие города оккупированного Донбасса и обстреливает ли вообще?

Следя за новостями из зоны боевых действий, нельзя не обратить внимание на периодические упоминания о взрывах на территории таких городов как Донецк и Макеевка.

Дня не проходит, чтобы жители этих городов не сообщили о случаях, когда возле их домов что-то взорвалось или разорвалось. Конечно, по официальной версии тамошней власти, это вызвано исключительно деятельностью "укропов-карателей", которые только тем и занимаются, что обстреливают мирные жилые районы "ДНРовской" глубинки, а также подрывают российскую военную технику, которой на Донбассе нет.

Хотя, справедливости ради, исключать версию работы украинских ДРГ нельзя - чисто теоретически она также может иметь место. Правда, никаких конкретных доказательств до сих пор никто не предоставил, что может свидетельствовать либо об отсутствии украинской диверсионно-разведывательной деятельности в этих городах, либо наоборот - об очень качественной работе, которая не оставляет за собой никаких следов.

В этом контексте стоит вспомнить взрыв "на Мотели в Донецке в начале февраля, когда не то взрывом, не то прилетом "Града" был разрушен российский грузовик не то с ракетной установкой "Град", не то с боеприпасами. Взрыв был настолько акцентированным, настолько точным и идеально спланированным по времени, что в случайность совсем не верится.

Также можно вспомнить взрыв на Донецком казенном заводе химических изделий 14 февраля, в результате которого террористы потеряли значительную часть запасов боекомплекта. Правда, тут вроде все сошлись на том, что имело место банальное разгильдяйство со стороны боевиков, которые надумали курить на складе взрывчатки. Но тем не менее...

Это что касается наиболее резонансных взрывов. Но, кроме них, была еще куча меньших как по масштабам, так и по значению. И что там было - до сих пор есть. Они там случаются каждый день.

Правда, кое-где взрывы в Макеевке - это так называемые "отлеты". То есть работа террористической артиллерии, скрытой в жилых районах города. Как, например, вот этой:





При этом так называемая власть так называемой ДНР никак не пробьет дно абсурда, придумывая все новые и новые отговорки. По одной из них, взрывы на территории Макеевки - это испытание промышленной взрывчатки на территории Макеевского научно-исследовательского института:



Тем не менее, местные жители из других городов Донбасса неоднократно замечали прилеты к себе артиллерии со стороны Макеевки. Достаточно взглянуть на карту Донецкой области, чтобы понять, что ВСУ никак не могли так умудриться.

А бывает и такое, что местные жители сами "выкупают" источник обстрелов их домов. Так, например, жители Киевского района Донецка 24 февраля вычислили и выкинули в интернет координаты огневой точки на западной окраине города, направленной на восток... Это шахта "Октябрьский рудник" в Донецке, а справа на фото виден железнодорожный вокзал.

Но самыми плохими для террористов являются те местные жители, которые хоть немного разбираются в военном деле. Те не только расскажут всю правду, но и объяснят - что, почему и как. Например, один из тамошних пользователей Твиттера прямым текстом пишет, что характер воронок на месте "прилетов" красноречиво свидетельствует о том, что обстрел велся не со стороны ВСУ, а "из-за спины". Более того - воронки находятся в таких местах, куда ни 82 мм, ни 120 мм даже с дополнительной комплектацией пороха не долетит при всем желании.

Как бы там не было, а жители западных окраин Донецка и Макеевки регулярно получают адреналин от взрывов и "бахов" вблизи своих домов, при том, что находятся они довольно далеко от линии фронта и о случайных "прилетах" говорить не приходится. Также маловероятным есть то, что украинская артиллерия целенаправленно гвоздит по Макеевке через весь Донецк и Ясиноватую, где также полно российской военной техники.

В связи с этим всем версия обстрела террористами оккупированных ими территорий является наиболее логичной, а значит, вероятной. И самое главное то, что это уже начинают понимать сами жители Донбасса.