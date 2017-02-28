Леонид Чумак, Деловая столица

Уже много говорилось о многочисленных и порой противоречивых требованиях сторонников блокады Донбасса, их явных и скрытых мотивах, озвучиваемой ими аргументации. Очень много говорилось и писалось о политической составляющей вопроса и об экономических последствиях.

А сейчас мы предлагаем рассмотреть социальные аспекты блокадных мероприятий, то есть те аспекты, которые коснутся практически каждого украинца, даже если не будет веерных отключений и прочих глобальных катастроф.

Для начала нужно осознать одну несложную истину: часть всегда меньше целого.

Мы слышали уже целый ряд аргументов, дескать, на подконтрольных Украине территориях достаточно шахт и угля. Приводилось и много цифр. Насколько полны, объективны и достоверны эти цифры, можно рассуждать долго и без особого эффекта, поскольку способов манипуляции цифрами существует множество.

Но есть объективный факт: основная часть угледобывающих предприятий Донбасса оказалась сегодня именно на неподконтрольной Украине территории. Это ключевой фактор, с которым необходимо считаться. Невозможно взять часть, тем более меньшую часть, и покрыть этой частью общую потребность. Это несложно понять, даже не имея экономического образования.

Очередной раскол украинского общества

Отношение к самой блокаде, ее целесообразности и методах - вопрос в украинском обществе остро полемичный, ставящий по разные стороны - порой с диаметрально противоположными взглядами - как весомых политиков, так и простых граждан.

А вот это и есть один из важных инструментов той самой гибридной войны Путина против Украины, о которой уже столько сказано и написано. Потому что любой раскол только накапливает общую нервозность и суммарное недовольство властью, независимо даже от соотношения сил за и против.

Важно отметить, что среди самих сторонников блокады мнения также различны. Одни говорят о пресечении контрабанды, другие - о полном запрете торговли. (Кто и как будет решать, что есть контрабанда, а что нет - это вообще вопрос отдельный и непростой.) Одни предлагают признать территории ОРДЛО оккупированными, другие - ввести военное положение.

Наиболее радикальное крыло сторонников блокады вообще выступает за то, чтоб отказаться от Донбасса. Но отказ от части своих территорий - это на руку сепаратистам, это, по сути, содействие сепаратизму. И этот шаг едва ли позитивно повлияет на освобождение пленных солдат и на прекращение дальнейших боевых действий (с новыми погибшими, новыми ранеными и пленными).

Методы блокады

Изначально декларируемая цель сторонников блокады - возврат украинских пленных - цель, безусловно, важная и даже благородная. Вот только достижима ли она путем блокадных действий? И не стоят ли за ней другие - свои личные и более прагматичные цели инициаторов?

Если тема блокады Донбасса стала элементом предвыборной гонки, то вероятней всего, что сама блокада в той или иной форме тоже будет продолжаться еще долгое время.

В любом случае блокадные мероприятия в том виде, в котором они осуществляются сегодня, далеки от рамок юридического поля, далеки и от цивилизованных методов, и от методов эффективных. Кто и зачем финансирует такие мероприятия - вопрос особый. Непонятно, кстати, чем обусловлен выбор направлений: почему одни железнодорожные направления заблокированы, а многие другие - нет. Кто-то же давал конкретные указания, ведь не монетку участники бросали при выборе.

Нужно ли вешать ярлыки

В любой торговле свой интерес имеют обе стороны: и продавец, и покупатель. Если называть "пособниками террористов" всех, чьи товары идут через линию разграничения, то придется повесить тот же ярлык и на тех, кто пользуется российским газом, услугами российских банков, доля которых на финансовом рынке даже увеличилась после череды падений украинских банков, тех, кто покупает российский "Орбит", пиво и продукты питания. Перечень можно дополнить автомобилями, вагонами, нефтепродуктами. Выходит, мы, потребители, все в той или иной форме "финансируем агрессора"?

Также в этот список попадет и множество украинских производителей продуктов питания, которые в Донбассе представлены в ассортименте. Мы не знаем, кто чаще покупает в Донбассе львовское пиво и конфеты "Рошен": тайные патриоты Украины или откровенные сепаратисты. Но украинские продукты в Донецке и Луганске есть, только стоят они примерно вдвое дороже, чем тут. Это факт. И это тоже чей-то заработок.

Доходы олигархов

Сторонниками блокады приводятся цифры, мол, на угле из оккупированных территорий олигархи делают двойную наценку, а это ложится нагрузкой на каждого плательщика коммунальных услуг в Украине. Однако нет никаких оснований полагать, что если объем закупок угля уменьшится, то наценка и тарифы уменьшатся. Более того: при уменьшении объема цена может измениться только в большую сторону.

Строго говоря, наценки собственника и нюансы ценообразования - это проблема отдельная, не совсем экономическая, а уж к освобождению пленных солдат ВСУ и урегулированию конфликта на Донбассе вообще мало причастная.

А вот сама по себе попытка сторонников блокады задействовать побольше разных социально-экономических аргументов наталкивает на предположение, что за раскручиваемой темой с патриотической составляющей могут скрываться совсем иные цели, нежели те, что декларируются инициаторами акций. А патриотизм ряда активистов (из бывших участников АТО и не только) элементарно становится инструментом спекуляций в руках организаторов. Это не утверждение, но предположение весьма небезосновательное.

В этой связи, кстати, требования о национализации меткомбинатов и ТЭС (пусть даже гипотетические) выглядели бы куда убедительней. Тогда и оптимизацию взаимных поставок между смежными предприятиями можно было бы решать в министерствах, то есть хотя бы цивилизованным путем. Гораздо сложнее юридически запретить Ахметову поставлять уголь со своей шахты на свой же коксохимический завод, расположенные по разные стороны линии разграничения. Или везти свой кокс из ОРДЛО на свои же комбинаты в Мариуполе, который, кстати, расположен достаточно далеко от собственно угольного бассейна.

Доходы верхушки ЛДНР

Мы говорим о целостности страны и не признаем никакие псевдореспублики. Не признает их (пока, во всяком случае) даже Россия. Территория, стало быть, наша, шахтеры тоже наши. Значит, и уголь этот наш. Другой вопрос, что верхушка ЛДНР зарабатывает на угле больше, чем сами шахтеры.

Но в таком случае украинские политики и активисты, пылко говорящие о социальной справедливости, могли бы лоббировать интересы шахтеров Донбасса, инициировать повышение их зарплат. Даже требовать от властей ОРДЛО повышения зарплат на временно подконтрольных им территориях. Возможно, это звучит несколько утопично. Но почему бы и нет? Так называемые власти ДНР демонстрирует же заботу о жителях Мариуполя и Славянска, пусть даже и лицемерную.

Почему бы и украинской стороне, украинским политикам и общественными деятелями не показать свою заботу об украинских гражданах Донбасса? Это было бы воспринято пусть не всеми, но очень многими местными жителями с несравнимо большим уважением и лояльностью, чем блокада, провоцирующая закрытие предприятий.

Но вместо проявлений заботы о своих гражданах мы еще чаще слышим идею взять ОРДЛО на измор.

Эта идея напоминает ожидания многих украинцев, что под прессом западных санкций Россия вернет нам Крым и уйдет с Донбасса. Прошло почти три года с момента оккупации Крыма, сразу после которой последовал первый этап санкций. Да, уровень жизни в РФ за это время несколько снизился, однако внутренней напряженности нет, рейтинг президента не снижается, абсолютное большинство россиян действия своих политиков в Украине (и вообще) поддерживает. Расчет на санкции себя не оправдал. Если только мы не намерены ждать еще лет 30-50.

Дебаты о том, кому от блокады будет хуже, по природе своей деструктивны. Хуже будет обеим сторонам. Делать хуже себе в расчете на большее ухудшение там - не очень умно.

Оставшиеся без работы шахтеры и металлурги пополнят либо ряды ополченцев, либо дешевой рабочей силы - и прежде всего в РФ. Указ Путина о признании выданных властями ЛДНР документов подоспел вовремя.

А 40% оставшихся на этой территории жителей - это уже пожилые люди, десятки тысяч пожилых людей, которые виноваты максимум в своем участии в референдуме (и то далеко не все). Вот их-то как раз в первую очередь блокада и придушит. Они будут считать последние рубли до своей пенсии, которая значительно ниже средней по России, а цены между тем с российскими сравнялись или даже превысили, но ни на какой бунт против Захарченко они не пойдут. Вот их то точно удастся додушить - из чистого гуманизма, конечно же.

Там и сейчас две трети населения не живут, а выживают. И если их придавить еще, люди станут лишь враждебней к Украине и благодарны самой малой подачке России. А если уж совсем придушить и население, и производство, то освобождать Донбасс будет не легче, освобождать будет уже нечего.

Простой народ псевдонародных ЛДНР

Если говорить о простых людях, жителях Донбасса, то все эти разговоры о блокаде и проводимые мероприятия, разумеется, лояльности к украинской власти и Украине в целом не добавляют. Тем более что они сейчас получают информацию чаще через призму местных СМИ.

А призма эта устроена довольно просто: все российское героизировать и превозносить, все украинское показывать только в черных тонах.

Среднестатистический россиянин едва ли вникал в смысл западных санкций: финансовых, секторальных, персональных. Он рассматривает это проще: запад ввел санкции "против нас". Та же психология и у большинства жителей Донбасса, такое же восприятие. Они не видят в блокаде борьбу против олигархов, они видят, что "Украина нас блокирует".

Теперь эта самая блокада дает отменный повод лидерам "республик" еще больше говорить о "бесчеловечности карателей" и "героизме народа Донбасса", ибо само слово "блокада" ассоциируется прежде всего с блокадой Ленинграда. Города-героя Ленинграда. И кем? Правильно - фашистами. Каратели против мирных жителей. И в хрониках "военных преступлений Украины" теме блокады донецкие СМИ отводят роль довольно весомую.

Мы пока не знаем, как именно будут решать свои проблемы олигархи, в адрес которых от блокадников поступают обвинения в "торговле на крови", а с другой стороны угроза "национализации" собственности в "республиках", но можно не сомневаться, что свои проблемы они постараются переложить на своих же работников.

Жители подконтрольной Украине части Донбасса

Наверное, не будет большим секретом, что среди жителей Мариуполя, Славянска, Краматорска, Покровска, которые (так уж сложилось исторически) тоже относят себя к Донбассу, процент потенциальных сепаратистов и "ватников" примерно такой же, как среди жителей оккупированных Макеевки, Харцызска, Тореза, Горловки. Просто сегодня эти жители Донбасса оказались по разную сторону линии разграничения.

И именно сегодня лидеры "республик" имеют удобный повод говорить о своей "гуманитарной помощи" жителям этих регионов, подконтрольных Украине. "Временно оккупированных карателями", как они это преподносят. Какими бы несуразными ни казались нам их теперешние посылы, при том что эти "лидеры" в собственном "ведении" массу социальных проблем решить не в состоянии, но для части жителей подконтрольных Украине городов Донбасса их доводы и обещания "помочь" и "освободить от хунты" могут казаться вполне убедительными.

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Поэтому давайте все же определимся, чего мы хотим: придушить Донбасс, отрезать Донбасс или вернуть Донбасс.

Во всяком случае, нашим европейским партнерам мы озвучивали именно последний вариант.