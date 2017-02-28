Накануне вечером киевляне просто взорвались недовольством и были в шоке от новости о том, что обвалился путепровод возле станции метро "Шулявская".

Этот объект уже который год "дышит на ладан", но в мэрии упорно не хотели этого замечать.

И как-то странно выглядит комментарий мэра Кличко относительно вчерашнего обвала моста. Мол, Шулявский путепровод не был признан аварийным, то есть градоначальник хочет намекнуть на то, что официальной бумажки касательно состояния моста не было, а потому его можно было считать абсолютно пригодным для проезда тысяч машин в сутки.

Впрочем, в другой части своего комментария Кличко уже упомянул о том, что были все же нарушены нормы эксплуатации Шулявского путепровода. Мол, когда-то под ним стояли МАФы, которые горели, а это уже нарушение норм эксплуатации моста.

Стоит напомнить мэру Кличко, что Шулявский путепровод страдал от огня неоднократно. Только в течение 2006-2007 годов под ним произошло несколько очень сильных пожаров, когда горели киоски с секонд-хендом, которые и размещались под мостом.

В 2006 году, после сильного пожара, мост даже перекрыли на несколько дней и специалисты проводили опыты, можно ли путепровод снова открывать для проезда авто. Открыли.

И один из крупнейших пожаров под Шулявским путепроводом произошел весной 2007 года, а это ровно 10 лет назад. Тогда на несколько дней мост снова полностью перекрыли, потому что боялись, что он рухнет. Пожар был настолько сильным, что от температуры горения могли пострадать опоры моста. В любом случае они уже априори не могли быть столь же крепкими, как за несколько пожаров до этого. Не стоит забывать и тот факт, что данный мост построили еще в 1968 году. То есть объекту уже практически 50 лет!

Можно также предположить, что во время проектирования этого путепровода вряд ли ожидалось, что через полвека по нем будут ездить в несколько раз больше автомобилей, чем в советские времена. Мосты обычно строят с запасом прочности, но однозначно никто не закладывает в проект тот факт, что под мостом будет очень сильный пожар, который в дальнейшем ослабит опоры.

Поэтому как минимум столичным властям нужно было учитывать эти два нюанса: возраст Шулявского путепровода, который и так стонал от колоссальной нагрузки тысяч автомобилей, а также то, что под ним произошел не один сильный пожар, что также не добавило прочности мосту.

И все эти 10 лет, фактически прошедшие со времени последнего мегапожара под мостом, его продолжали нещадно эксплуатировать. Ну, а чего? Не валится, так значит можно, чтобы по нему ездили тысячи автомобилей.

Лет семь назад был разработан проект реконструкции Шулявского путепровода, но его по всевозможным причинам не приняли во внимание. Одна из них - якобы бы маленькая пропускная способность нового путепровода в рамках новой развязки.

Шли годы, менялись руководители города, но до путепровода на Шулявке ни у кого из них руки не доходили.

В конце октября 2015 года в мэрии объявили, что дали задание специалистам разработать новый проект реконструкции путепровода. То есть команде мэра Кличко понадобилось практически полтора года (Кличко стал градоначальником в начале лета 2014 года), чтобы обратить внимание на одну из острейших проблем в автотранспортной отрасли города - фактически аварийный мост на Шулявке.

Хотя стоило лишь поехать к мосту и посмотреть, что от его конструкции в буквальном смысле слова отваливались куски бетона!

Ровно через три месяца будет три года, как мэр Кличко находится на посту, но за это время реальных строительных работ по реконструкции Шулявского путепровода никто даже не думал начинать. На месте обрушения моста мэр лишь заявил, что у него уже есть предложения на ремонт путепровода.

Интересно, что по мнению Кличко, обвал моста только ускорит работы по его реконструкции.

И разве нужно было ждать чтобы этот объект начал разрушаться? Это еще большое счастье, что во время обвала моста не было жертв, ведь прохожие могли спокойно попасть под бетонные завалы.

Во всем этом есть только один главный вопрос: как неаварийный мост, а именно о таком его статусе говорит Кличко, может просто так взять и обвалиться?!

Объяснение от мэра шокирует, мол, мост просто устал от времени...

А может практически три года руководства городом - это то время, за которое можно понять, что нужно выделять из бюджета деньги на ремонт реально опасных объектов, которые со дня на день похоронят под собой десятки киевлян? Вместо этого столичная власть живет по принципу: будем надеяться, что не рухнет, а там, как "карта ляжет".