Затянувшаяся блокада торговли с оккупированными территориями Донбасса может привести к замедлению темпов валютной либерализации на финансовом рынке и давлению на курс гривни, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"В случае негативных сценариев мы не исключаем, что регулятор не просто приостановит процесс либерализации рынка, но и, возможно, ужесточит некоторые нормы по уже отработанному в 2014-2015 гг. сценарию. Это может касаться сокращения сроков возврата валютной выручки в страну, которые сейчас составляет 120 дней, повышения лимита обязательной продажи валюты экспортерами с нынешних 65% и понижения уровня покупки банками инвалюты, который с недавнего времени закреплен в пределах 0,5% от регулятивного капитала", - сказал директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной.

По его оценке, нынешняя ситуация может иметь отложенный эффект и ее затягивание или отсутствие альтернативных решений по разрешению сможет негативно сказаться на позициях нацвалюты. "Если вторая по доле экспорта в стране отрасль - металлургия - начнет активно сворачиваться, Украина будет не дополучать валюту на внутренние рынки. Дефицит инвалюты наравне с высоким спросом приведет к девальвации… Пока о полной приостановке промышленно-металлургического комплекса речь не идет. Но сокращение производства будет пропорционально сказываться на позициях гривни", - сказал банкир.

Председатель правления Укрсоцбанка Тамара Савощенко отметила, что Нацбанк будет реагировать не на продолжение блокады как таковое, а на последствия, к которым она может привести, а именно снижение валютных поступлений из-за снижения экспорта в металлургии и увеличения спроса на валюту из-за возможной закупки антрацита за границей. "Такой сценарий не был заложен в макроэкономический прогноз, поэтому при его наступлении Нацбанк вынужден будет реагировать достаточно жестко", - отметила Т.Савощенко.

При этом она добавила, что на вероятность наступления такого сценария влияют несколько факторов как в одну, так и в другую сторону, а именно насколько быстро правительство сможет провести комплекс работ по снижению зависимости от покупки энергоресурсов за рубежом, а также тот факт, что отопительный сезон подходит к завершению.

"Если же сценарий реализуется, то, скорее всего, Нацбанку придется откатиться на прежние позиции в плане валютной либерализации и восстановить ограничения в прежнем объеме. Думаю, прежде всего, это коснется объема обязательной продажи валютной выручки и лимита покупки валюты в позицию для банков", - полагает банкир.

Начальник управления казначейства Индустриалбанка Антон Марюхнич полагает, что в нынешней ситуации регулятор будет вынужден перенести поэтапную валютную либерализацию на более поздний срок.

"Считаю, что либерализацию на валютном рынке НБУ продолжит, но сроки могут быть перенесены на более поздний срок. Отказаться НБУ может, в первую очередь, от либерализации по инструментам вывода капитала за рубеж", - сказал он.

По оценке начальника казначейства ВТБ Банка (Украина) Станислава Верхградского, НБУ на ближайшие несколько месяцев приостановит дальнейшую либерализацию на валютном рынке.

"Чтобы в полной степени оценить влияние последствий энергетической блокады на локальный валютный рынок, необходим временной лаг в один-два месяца. Если указанные события на востоке страны будут продолжаться, объемы производства металлургических предприятий, которые зависят от поставок угля с оккупированных территорий, не смогут восстановиться до прежних размеров или еще более сократятся, следовательно, снизятся объемы экспортных поступлений в страну. Это, безусловно, негативно отразится на стоимости национальной валюты. Таким образом, считаем, что НБУ на ближайшие несколько месяцев приостановит дальнейшую либерализацию на валютном рынке до выяснения полной картины", - сказал он.

При этом С.Верхградский добавил, что отказ Нацбанка от уже предпринятых шагов по либерализации валютного рынка является маловероятным и полагает, что введения новых административных ограничений не будет. Вместе с тем, если ситуация приобретет критические масштабы, он допускает вероятность сокращение периода возврата экспортной выручки в страну, увеличения обязательной к продаже части валютной выручки или меры, направленные на ограничение валютного спроса.