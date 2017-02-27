Тарас КЛОЧКО, Деловая столица

В последние дни снова поползли слухи о назначении Олега Ляшко председателем Верховной Рады, что у многих украинцев вызывает приступы предчувствия горячего стыда за державу. Дескать, превратит неистовый «радикал» законодательный орган в цирк шапито.

На самом деле волноваться по этому поводу явно не стоит. В украинской политике, разумеется, может произойти все что угодно, однако вероятность такого карьерного взлета для главного «радикала» крайне невысокая, чему есть несколько вполне объективных причин.

Причина первая. Сотрудничать с коалицией можно и из оппозиции

Фракции Радикальной партии и Ляшко персонально категорически невыгодно возвращаться во властную коалицию, поскольку это критически сузит для «радикалов» возможности для маневра. А получение кресла спикера для Олега Валерьевича прямо предполагает вхождение его фракции в коалицию.

Клоунада и безграничный популизм, являющиеся политической специализацией Ляшко, требуют широкой свободы для самовыражения при минимуме политической ответственности. В то же время нахождение в коалиции такую свободу неминуемо ограничивает.

Не секрет, что пребывание во власти имеет свои приятные бонусы в виде полезных должностей, однако выгода от них для Ляшко легко перекрывается выгодой от оппозиционных хлебов. К тому же на высоких государственных постах крайне легко спалится, не выдержав то ли коррупционных соблазнов, то ли ответственности за результат.

В то же время пребывание в оппозиции позволяет партии Ляшко зарабатывать электоральные баллы на беззастенчивой популистской оппозиционной риторике, лавируя между центрами силы и подыгрывая то тем, то этим в удобный момент. Собственно, подобные маневры Ляшко мы наблюдали уже неоднократно - ярая оппозиционность ничуть не мешала «радикалам» голосовать за бюджет или устроить настоящую пиар-войну в интересах Банковой с коллегой по оппозиции Юлией Тимошенко.

К тому же в украинских реалиях входить в следующие парламентские выборы всегда выгоднее из оппозиции, чем из власти, независимо от того плановые эти выборы или досрочные. Так что совершенно незачем рисковать результатом на будущих выборах ради сомнительных выгод от пребывания во власти, а слишком много Ляшко все равно не дадут.

Причина вторая. Зачем терять «золотую акцию»?

Крайне шаткая ситуация с коалицией, когда 226 голосов то ли есть, то ли их и нет вовсе, делает Ляшко владельцем парламентской «золотой акции», терять которую он явно не спешит. Правда, таких же обладателей «золотой акции» в нынешней ВР потенциально может быть несколько, но именно Ляшко удается лучше других играть в эту игру, сохраняя показушную оппозиционность. И Тимошенко, и «Самопоміч», которые также могли бы разыгрывать свои голоса, как выяснилось, гораздо менее договороспособны, чем Ляшко. К тому же в своей оппозиционности и с блокадой Донбасса, и с антитарифными акциями зашли несколько дальше Олега Валерьевича, что делает для них даже ситуативное сотрудничество с Банковой практически невозможным.

Конкуренцию «радикалам» на этом поприще может составить разве что потенциально возможная «группа Коломойского», которую якобы создает Виталий Хомутынник, но ее пока нет, и получится ли она - большой вопрос.

Причина третья. Лучше «веселиться», чем работать

Кресло спикера лично для Ляшко станет скорее обузой, чем площадкой для политического пиара. В отличие от многих украинских политиков, которым должность главы парламента обеспечивала бы открытые двери телеканалов, цитирование в СМИ и другие приятные пиарные бонусы, Олегу Валерьевичу будет только мешать.

Он уже настолько поднаторел в вопросах самопиара, что редкий день обходится без новостей о том, чего нового начудил главный «радикал». В конце концов Ляшко всегда может позволить себе рассказать на камеру анекдот, обильно приправленный колхозными матюками, устроить экскурсию в парламентский туалет или спровоцировать очередную «скотыняку» на публичный мордобой. Да и журналисты чудесно осведомлены в том, что, где Олег Валерьевич, там всегда будет веселое представление, и сами зачастую провоцируют его на новые выходки.

Во главе президиума Верховной Рады устраивать подобные перформансы будет куда сложнее. Как ни крути, а спикерство - это тяжелая и кропотливая работа, и крайне маловероятно, что коллеги-депутаты позволят превратить ее в полный и окончательный балаган. А стать скучным и предсказуемым для образа Ляшко смерти подобно.

Причина четвертая. Банковую ничто не заставляет отдавать Ляшко спикерство

То, что нынешняя «коалиция на двоих» испытывает определенные проблемы с формальным наличием 226 штыков, никоим образом не требует от главы государства распускать парламент и назначать досрочные выборы. Более того, не требуется даже обязательного пополнения коалиции новыми фракциями. Роспуск парламента - это право президента, но никак не обязанность.

Разумеется, гораздо лучше иметь формальные 226 голосов, чем не иметь, но ради этого торговаться с Ляшко и отдавать ему кресло спикера нет никакой острой необходимости. Парламент вполне может работать и благодаря ситуативным голосованиям, в том числе и при участии фракции Ляшко. К тому же, чтобы назначить Ляшко председателем ВР, нужно как-то договариваться об этом с куда более важным членом коалиции -«Народным фронтом», что тоже непросто.