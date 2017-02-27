В Министерстве информполитики теперь не смогут рассказывать, что им не дает работать отсутствие законодательства. Теперь, в тандеме со Службой безопасности Украины, сотрудники "минстеця" получают все возможности для того, чтобы остановить работу информационной машины Кремля в Украине.

Указ президента Петра Порошенко о введении в действие Доктрины информационной безопасности Украины, ожидаемо вызвал истерическую реакцию со стороны латентно "ватных" СМИ. Особенно интересно было наблюдать за реакцией газеты "Вести", которая вышла с заголовком на передовице - "Цензура в законе". Для понимания того, насколько задело распоряжение главы государства владельцев издания, приведем небольшую цитату: "В доктрине информбезопасности, утвержденной президентом, речь идет о блокировке сайтов, запрете на критику властей и самоцензуре журналистов. Эксперты констатируют: проредят СМИ, а Радио Вести - первая ласточка".

Собственно, после такой характеристики со стороны газеты, которую связывают с бывшим министром доходов и сборов при Януковиче Александром Клименко, который в 2014 году бежал из Украины и в настоящее время проживает в Москве, можно утверждать: документ точно ко времени. При реализации доктрины, государство сможет таки убрать с украинского медиа-пространства откровенно пророссийский пропагандистский продукт.

Согласно документу, основные функции работы по обеспечению информационной безопасности возложены на Кабмин и Службу безопасности Украины. Важно и то, что Министерство информационной политики, к эффективности чиновников которого у общества было много вопросов, в итоге получило четкую "нарезку" функций в сфере безопасности. Речь идет о проведении мониторинга отечественного сегмента сети Интернет с целью выявления информации, распространение которой запрещено в Украине, а также мониторинга угроз национальным интересам и национальной безопасности в информационной сфере.

Что касается СБУ, то на нее, кроме спецмониторинга, также возлагается непосредственное противодействие "специальным информационным операциям, направленным на подрыв конституционного строя, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, обострение общественно-политической и социально-экономической ситуаций".

Понятно, что исходя из данной доктрины Кабмин должен разработать целый пакет законопроектов, который должен быть принят Верховной Радой. И вот в этот момент украинцы рискуют увидеть, как под лозунгом "мы - против цензуры", отдельные народные депутаты будут пытаться блокировать правительственные документы. Об "осквернении" свободы слова заговорят и карманные общественные организации, за которыми стоят олигархи.

В целом же, единственная проблема, о которой говорят специалисты, не в самой доктрине, а в том, что ее стоило внедрить раньше. Но, в данном случае, лучше сейчас, чем никогда ...

