Национальный банк отрицает увольнение главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

"В ответ на запросы СМИ пресс-служба не подтверждает информацию об отставке главы НБУ", - сказано в нем.

Пресс-служба НБУ отмечает, что Нацбанк за месяц сообщает о предстоящих изменениях в составе правления.

"Такого сообщения не было, а значит, информация не соответствует действительности", - добавили в Нацбанке.

Согласно сообщению, сейчас все члены правления работают по плану и имеют плотный график работы.

Как сообщали Українські Новини, ранее в СМИ появилась информация о возможной отставке главы НБУ Гонтаревой.