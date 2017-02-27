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Топливно-энергетический комплекс
НБУ отрицает увольнение Гонтаревой
10:26 27.02.2017 |
Национальный банк отрицает увольнение главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
"В ответ на запросы СМИ пресс-служба не подтверждает информацию об отставке главы НБУ", - сказано в нем.
Пресс-служба НБУ отмечает, что Нацбанк за месяц сообщает о предстоящих изменениях в составе правления.
"Такого сообщения не было, а значит, информация не соответствует действительности", - добавили в Нацбанке.
Согласно сообщению, сейчас все члены правления работают по плану и имеют плотный график работы.
Как сообщали Українські Новини, ранее в СМИ появилась информация о возможной отставке главы НБУ Гонтаревой.
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